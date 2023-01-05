Sigara fiyatlarına büyük zam! Bu gelişme sigara bıraktırır
Sigara fiyatlarına beklenen zam geldi. 5 Ocak itibariyle sigara fiyatlarına paket başına 5 lira zam yapıldı.
Sigara fiyatlarına beklenen zam geldi. Sigaradaki ÖTV artışı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına paket başına 5 lira zam geldi.
2023 senesi sigaraya ilk zammı yansıtan grupta en düşük sigara fiyatı 33 liraya yükseldi.
En bilindik markanın Touch serisi 37 lira olurken, Edge grubu ise 35 liraya yükseldi.