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Ekonomi Sigara fiyatlarına büyük zam! Bu gelişme sigara bıraktırır
Ekonomi

Sigara fiyatlarına büyük zam! Bu gelişme sigara bıraktırır

Sigara fiyatlarına beklenen zam geldi. 5 Ocak itibariyle sigara fiyatlarına paket başına 5 lira zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 11:59:00 - 2023-01-05 12:01:55
Sigara fiyatlarına büyük zam! Bu gelişme sigara bıraktırır

Sigara fiyatlarına beklenen zam geldi. Sigaradaki ÖTV artışı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına paket başına 5 lira zam geldi.

2023 senesi sigaraya ilk zammı yansıtan grupta en düşük sigara fiyatı 33 liraya yükseldi.

En bilindik markanın Touch serisi 37 lira olurken, Edge grubu ise 35 liraya yükseldi.

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Yorumlar

Ziya

Avrupa ortalaması sigaranın paketi 4 euro açtığı sağlık sorunlarından dolayı sigara fiyatı Türkiye'de çok ucuz kaldı
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