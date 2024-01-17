Sigara diş eti hastalıklarını şiddetlendiriyor

Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, sigara ile diş eti rahatsızlıkları arasındaki İlişki konusunu anlattı.

Sigaranın ağız içi ortamın sıcaklığını artırıyor

Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, sigaranın ağız içi ortamın sıcaklığını artırdığına dikkat çekerek, içerisindeki toksik maddelerin diş etinin sağlığını bozabildiğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, şunları kaydetti: “Özellikle damarlarda vazokonstriksiyona (damarların kısılması) sebep olabiliyor. Damarlar çok inceldiği için diş eti kanaması olmayabilir. Diş eti rahatsızlığının ilk belirtisi diş eti kanamasıdır. Bu nedenle sigara diş eti rahatsızlığını gizliyor diyebiliriz. Sigara diş eti hastalıklarının şiddetlenmesine sebep olabiliyor.”

Diş eti hastalıkları ve sigara kullanımı arasındaki bağlantı ne?

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, sigara kullanımıyla ilgili olarak literatürde diş eti hastalıkları başlığı altında çok araştırma olduğunu kaydederek, “Sigara diş eti hastalıklarının şiddetlenmesine sebep oluyor. Günlük on sigaradan fazlası diş eti rahatsızlıklarına sebep oluyor.” dedi.

Sigaranın bırakılmasıyla risk faktörlerinin ortadan kalktığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Günlük on sigaradan fazlası tüketilmemesi gerekir. Ağız içi bağışıklık sisteminin olumsuz etkiler, damarlanma etkisini azaltır, mikroorganizma dengesini bozar.” diyerek sözlerini tamamladı.