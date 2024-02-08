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Spor Sigara bırakma kamu spotuna sigara içerken yakalandı
Spor

Sigara bırakma kamu spotuna sigara içerken yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 01:57:00 -
Sigara bırakma kamu spotuna sigara içerken yakalandı

Gaziantep - Fenerbahçe maçı sırasında canlı yayında olduğunu fark etmeyen ASpor'un spikeri Onur Yıldız sigara içerken görüntülendi. Yıldız görüntünün gizlice çekildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep - Fenerbahçe maçı sırasında ASpor'un deneyimli spikerlerinden Onur Yıldız canlı yayında sigara içti. Canlı yayında olduğunu fark etmeyen Yıldız'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

"Sen de sigara bırakabilirsin"

Öte yandan Gaziantep takımı sahaya "Sen de sigarayı bırakabilirsin" yazılı pankarta çıkması sosyal medyada espri konusu oldu.

Onur Yıldız açıklama yaptı

Onur Yıldız maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurtdışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüsüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar” dedi.
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