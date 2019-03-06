"Sigara bağımlıları tam bir esaret yaşıyor”

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu tarafından “1-7 Mart Yeşilay Haftası” kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte RTEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt, “Tütün Bağımlılığı ve Zararları” konulu konferans gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan programın açılış konuşmasını Rize Yeşilay Şube Başkanı Selim Kandemir gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından Yeşilay tanıtım filmi video gösterimi yapıldı.

Programda, Yeşilay’a desteklerinden dolayı Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize İl Emniyet Müdür Yardımcısı Naci Atasever, Tevfik İleri Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ali Fuat Öksüz ve sigarayı bırakan öğrencilere plaket verildi. Plaket töreninin ardından, Prof. Dr. Hasan Türüt “Tütün Bağımlılığı ve Zararları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Türüt, sunumunda ‘sigara bağımlılığı, nikotin bağımlılık döngüsü, nikotin yoksunluğu, sigara neler yapar, sigaranın içeriğinde bulunan zehirli maddeler, sigara içer içmez ortaya çıkan etkiler, sigaranın tetiklediği hastalıklar, pasif içicilik, sigaraya hiç başlamamak için ve başlamış olanların da bırakması için yapılması gerekenler’den bahsetti.

“Bağımlı kişi kendine zarar verdiği gibi çevresine de zarar verir”

Sigara bağımlılarının tam bir esaret yaşadığını ifade eden Türüt, “Bağımlılar sigara gibi küçük bir nesnenin güdümüne girerler ve özgürlükleri kısıtlanmış olur. Sigara bulamadıklarında huysuz olurlar ve arkadaşlarından zamanla sigara dilenir hale gelirler. Bağımlı olan genç, parasının önemli bir kısmını dumana yatırmış olur. Bağımlı kişi kendine zarar verdiği gibi çevresine de zarar verir” dedi.

Sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen 4 binden fazla zehirli kimyasal madde bulunduğunu belirten Türüt, sigaranın insana neler yaptığını şöyle sıraladı:

“Sigarayı ciğerlere çekerek kullanan bir kişi, her bir sigarada ortalama 1 ila 2 mg kadar nikotin alır. Nikotin ciğerler tarafından emilir ve yağ dokusunda biriktiğinden dolayı sigara bırakıldıktan sonra dahi vücuttan atılması çok uzun zaman alır. Özellikle ergenlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişimi olumsuz etkiler. Bağımlılık yapma potansiyeli çok güçlüdür ve bırakmak çok zordur.”

Türüt, sigara içer içmez kalp atışının hızlanması, kan basıncının artması, midenin asit üretmesi, böbreklerin olması gerekenden daha az miktarda idrar üretmesi, beyin ve sinir sisteminin hızlı çalışması ve sonra yavaşlaması, iştahsızlık, koku ve tat alma duyularının zayıflaması, akciğerlerdeki küçük liflerin ve hava yollarının gerektiği şekilde çalışmaması, el ve ayak parmaklarına kan akışının zayıflaması, beyindeki kan akışının yavaşlaması gibi etkilerin ortaya çıktığını ifade etti.

Sigara içmenin uzun süreli etkilerini

Türüt, sigara içmenin uzun süreli etkilerini ise şu şekilde sıraladı:

“Sık sık nefessiz kalmak ve öksürmek, dişlerde sarı ya da siyah lekelerin oluşması, daha kırışık ve kuru bir ciltle olduğundan yaşlı görünmek, kadınlarda ve erkeklerde kısırlık riski, kemiklerde kırılma riskinin artması, saçlarda dökülme, tırnaklarda sararma, kötü nefes kokusu.”

Sigaradan dünyada her yıl 5 milyon, günde ise 13 bin 700 kişinin öldüğüne dikkat çeken Türüt, bugünkü sigara içme oranlarının aynı şekilde devam ettiği takdirde halen yaşayan 250 milyon çocuğun sigara nedeniyle öleceğini vurguladı.

Sigarayı sadece bir kez deneyen 4 kişiden 3’ünün bağımlı olduğunu söyleyen Türüt, “Sana uzatılan sigaraya bir kere hayır dersen daha sonrakilere de hayır dersin. Hayır demeyi öğren” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferansın sonunda, Genç Kızılay Topluluğu tarafından Prof. Dr. Hasan Türüt’e plaket takdim edildi.

Programa, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rektör Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rize İl Emniyet Müdür Yardımcısı Naci Atasever, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Tevfik İleri Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ali Fuat Öksüz, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.