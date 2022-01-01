Sigara alışkanlığını nasıl bitiririz?

Türk uzmanlar tarafından geliştirilen Life Kivi yöntemi ile sadece zihin terapileri ile nikotin alışkanlığından kurtulmak mümkün. Sigara içiyorsanız, sağlığınızı geliştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak ve yaşam sürenizi uzatmak için yapabileceğiniz en güzel şey sigarayı bırakmaktır.

Sigarayı bırakma konusunda bilmeniz gerekenler

Yüksek oranda nikotin içerikli olan sigara, bağımlılık etkisi yaratan zararlı maddeler arasında yer alır. İçerisindeki zehirli, kanserojen ve toksik madde sayısı 4800’ü aşan sigara, insan vücudu ve sağlığı için oldukça zararlı olan ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de binlerce insanın sağlığını olumsuz bir şekilde etkiler. Küçük yaş gruplarındaki bireylerden, yetişkin bireylere kadar herkeste, büyük sağlık sorunlarına sebep olan bir bağımlılık yaratabilir.

Zihinde nikotin alışkanlığını nasıl bitiririz?

Sigarayı bırakmak için, bireylerin izlemesi gereken çeşitli yollar vardır. Başlangıçta psikolojik bir kararlılık gerektiren sigara bırakma sürecinde yapılan araştırmalar sonucu en etkili yöntem olan, nöropsikolojik yöntem büyük oranda başarı sağlamıştır.

Nöropsikolojik nikotin bırakma yöntemi nedir?

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapidir. Bazı düşünce ve davranış kalıplarının kişinin uyumunu bozduğu temeline dayanır. Bu düşünce ve davranış kalıplarını fark etmek ve bunları değiştirecek teknikler öğretmek tedavinin temel hedefidir.

Sigarayı Bırakmayı Kolaylaştıracak 10 Yöntem

Bırakmak için bir gün seçin ve o güne sadık kalın. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ve iş yerinizden destek alın.

Sağlık risklerinizi göz önünde bulundurun ve kanser başta olmak üzere olası hastalıkların ya da rahatsızlıkların bir listesini yapın. Bu listeyi her zaman görebileceğiniz bir yere asın.

Düzenli egzersiz veya her gün 20-30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yapın.

Ev, araba ve iş yerinizdeki sigaraları ve aksesuarları uzaklaştırın.

Beslenmenize dikkat edin. Sigara yerine glisemik indeksi yüksek çikolata, kekler, kurabiyeler, şekerlemeler ve hamur işleri gibi besinleri tüketmeyin.

Restoran, otel, uçak gibi yerlerde sigara içilmeyen bölümleri tercih edin.

Kahve içmek sigara içmenizi tetikliyorsa kahve yerine taze sıkılmış meyve suları, yeşil çay, bitki çayları ve en önemlisi de vücudunuzu toksinlerden arındırmak için temiz ve bol sudan yararlanın.