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Spor

Şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçında tarihi rekor

5,7 milyon kişi tarafından takip edilen karşılaşma Premier Lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:32:31 -
Şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçında tarihi rekor

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti.

Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.

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