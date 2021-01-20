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Gündem Şifreli mesaj: Kumas hazır! HDP kandırdığı gençleri evinden araçla almış!
Gündem

Şifreli mesaj: Kumas hazır! HDP kandırdığı gençleri evinden araçla almış!

2021'in ilk 2 haftasında teslim olan 11 terörist arasında yer alan A.Z'nin ifadeleri, HDP-PKK iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:19:00 -
Şifreli mesaj: Kumas hazır! HDP kandırdığı gençleri evinden araçla almış!

HDP'nin Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatı görevlilerince ‘Kobani olayları’ bahane edilerek kandırılan A.Z. HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve "Hazır mısın” şeklinde baskı yaptığını anlatarak, "Hazırım dedikten kısa bir süre sonra evimden araçla alındım. HDP'li görevli, yolculuk sırasında telefonla bir kişiyi arayarak ‘Kumaş hazır, terziye gönderiyorum’ şeklinde şifreli konuştu. Kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye'deki kampta eğitim aldık” dedi. Terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki kamplarda sözde sorumlu olarak faaliyet gösteren ve Van’da yakalanan ‘Ferman’ kod adlı PKK'lı terörist hakkında ise gençleri kandırarak terör örgütüne katılmalarını sağlamaktan 15 yıla kadar hapis istendi.

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