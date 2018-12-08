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Şifonyer alırken...

Bir yere yerleşirken eşyalarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:59
Şifonyer alırken...

Evet bol bol inşaat yapılıyor. Kule gibi beton bloklar dikiliyor. Halkımız insan gibi yaşamak istiyor. Fakat dar gelirliye göre yapılan pek çok daire daracık daracık. Böyle bir yere yerleşirken eşyalarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Alırken de yerinize göre eşyanızı seçmelisiniz. Şifonyerler evler için gerekli olan malzemelerin başında gelir. Şifonyer almak ve şifonyer modelleri seçmek için ise renk, biçim gibi bazı özelliklerine özen göstererek seçmelisiniz. Çekmece sayısı, yükselik ve boyutları gibi özelliklerine dikkat etmelisiniz…Peki başka nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Çekmecelerin rahat açılıp kapanması çok önem taşır. Kızaklar sıkışmamalı. Hafif ve gevşek çerçeveler de çekmecelerin sıkışmasına yol açar. Özellikle metal ve plastik kızaklar kırılabilir, ahşap yapım dar çıtalı kızaklar en sağlamlarıdır. Ahşap topuzlar hoş görünse de kullanma ve düşme sonucunda kolaylıkla bozulabilir.

Tercihinizde en önemlisi sizin onu ne için kullanmak istediğinize bağlıdır. Çok çekmecelisi daha çok eşya koyabileceğiniz anlamına gelir. Fakat şifonyerin üstünü de değerlendirmek istiyorsanız, ayna, vazo vs. koymak gibi, o zaman mobilya dokusu olan öne çıkar. Derinlikli çekmecelere sahip olan şifonyerler daha kullanışlıdır; en alttaki derin çekmeceye kazak gibi kalın giysilerinizi, üstteki daha sığ çekmecelere de daha hafif giysilerinizi yerleştirebilirsiniz. Eğer şifonyerin ayakları varsa en alttaki çekmeceyi açmak daha kolaydır.

Küçük eşyalarınız çekmecelerinizin arka kısımlarında kalabileceğinden, çekmece çerçeveleri boyunca uzanan kızaklar, çekmecenizin tamamen açılmasını sağlar. Eğer farklı tipte eşyaları saklamak istiyorsanız sizin için bölmeli çekmeceler daha kullanışlı olacaktır.

Resmini sunduğumuz şifonyer elbette bir ceviz antika.. Hepimizin harcı değil. Ama varsa imkanınız, sizin sıcak yuvanızda da neden olmasın..

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:59
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