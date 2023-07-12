Sıfır oyla grup toplantısı! 'CHP sağolsun...'
CHP'nin listelerinden TBMM'ye giren 10 Gelecek ve 10 Saadet Partisi milletvekilinin birleşerek kurulan TBMM'nin 6. grubu, ilk grup toplantısını yaptı.
CHP'nin listelerinden TBMM'ye giren 10 Gelecek ve 10 Saadet Partisi milletvekilinin birleşerek kurulan TBMM'nin 6. grubu, ilk grup toplantısını yaptı.
2023 seçiminden sonra TBMM, yaz tatilinden önce kısa bir süre de olsa göreve başladı.
Bu hafta sonundan itibaren yaz tatiline girecek TBMM'de son grup toplantıları yapılıyor...
Saadet ve Gelecek'ten ilk toplantı
Geçtiğimiz hafta anlaşma sağlanan ve kurulan 6. grup Gelecek ve Saadet Partisi ilk toplantısını yaptı.
20 milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.
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Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.