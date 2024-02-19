Sıfır kilometre Renault markası: Herkes satın almaya başladı bile! Ucuz fiyatla araç sahibi olma imkanı!

Otomobil fiyatları, bir araç sahibi olmayı zorlaştırıyor ve bu durum ucuz araçlara olan talebi artırıyor. Araç ihtiyacı olanlar, farklı markaların en uygun tekliflerini değerlendirerek bütçelerine uygun seçenekleri araştırıyorlar. Bu arayışların en karlılarından biri ise Renault tarafından sunulan özel tekliflerden biri.

Araç fiyatlarında artış!

Türkiye'deki otomobil fiyatları, son dönemde gözle görülür bir yükseliş yaşamakta. Yüksek fiyat etiketleri, birçok vatandaşın yeni bir araç sahibi olmasını oldukça zorlaştırıyor. Özellikle binek otomobillerin fiyatları, donanım seviyeleri arttıkça 1,5 milyon TL gibi hayli yüksek rakamlara kadar çıkabiliyor. Uygun fiyatlı araçlar arayışında olanlar, farklı markaların çeşitli modellerini değerlendirerek bütçelerine uygun seçenekleri araştırıyorlar. Bu durum, otomobil satıcılarının da daha rekabetçi fiyatlar sunmalarını teşvik ediyor. Hafif ticari araçlar: ekonomik seçenekler

Firmaların hafif ticari araçları, sadece ekonomik değil aynı zamanda pratik bir seçenek sunarak müşterilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. Özellikle iş amaçlı kullanımlar için tasarlanmış olmaları, müşterilere pratik bir taşıma çözümü sunmaktadır. Ayrıca, hafif ticari araçlar genellikle daha düşük yakıt tüketimine sahip oldukları için yakıt tasarrufu sağlayarak müşterilere ekonomik bir avantaj sunarlar. Bu özellikleriyle, hafif ticari araçlar hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için çekici bir seçenek haline gelir. Renault'un hafif ticari araçları da bu kapsamda müşterilere cazip teklifler sunmaktadır. Markanın hafif ticari araçları, uygun fiyatlarıyla dikkat çekerken aynı zamanda sağlam yapısı ve düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkar.401.900 TL'ye sıfır araç sahibi olma imkanı

Renault Express Van, markanın en uygun fiyatlı hafif ticari aracı olarak dikkat çekiyor. Bu sıfır kilometre araç, şu anda 751.900 TL'ye satılıyor. Peşin ödeme imkanı olmayanlar için ise taşıt kredisi seçeneği sunuluyor. 36 ay vadeli 350.000 TL taşıt kredisi kullanılarak sadece 401.900 TL peşinat ödeniyor. Geri kalan tutar ise kredi taksitleriyle 3 yıllık bir süreye yayılıyor. Bu sayede Renault Express Van, hemen anahtar teslimi olarak satın alınabiliyor.