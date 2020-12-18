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Ekonomi ‘Sıfır gümrük vergisi’ kararı uzatıldı
Ekonomi

‘Sıfır gümrük vergisi’ kararı uzatıldı

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yapılarak 10’uncu fasılda bulunan ve halen sıfır gümrükle ithal edilen buğday, arpa ve mısır için sıfır gümrük vergisi, 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:52:00 -
‘Sıfır gümrük vergisi’ kararı uzatıldı

Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan 10.FASIL Başlıklı tablonun sonundaki 1 numaralı dipnot “Gümrük vergisi 30 Nisan 2021’e kadar (bu tarih dahil) yüzde 0 olarak uygulanır” ifadeleri yer aldı. 30 Ekim 2020’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile buğday, arpa ve mısırın gümrük vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar sıfırlanmıştı.

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