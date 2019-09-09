Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de vites büyüttü

BMW’den cazip seçenekler

BMW, Eylül ayına özel BMW 5 Serisi, BMW 4 Serisi, BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW i3 modelleri ile birlikte BMW X ailesi ürünlerinde otomobilseverlere cazip olanaklar sunuyor. BMW 520i, Eylül ayı boyunca 200 bin TL’ye 15 ay yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor. Eylül ayında geçerli olan kampanya süresince yüzde 0 faiz ile yüzde 100 elektrikli sürüş keyfi yaşatan BMW i3 modelinde 100 bin TL kredi fırsatı sunuluyor. Sportif tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Yeni BMW X1, Eylül ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 vade oranı avantajı ile BMW tutkunlarını showroomlara bekliyor.

RENAULT’da bin 500 TL’den başlayan taksit fırsatı

Renault, Eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya dahilinde Clio HB 70 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve bin 500 TL’den başlayan taksitlerle, Megane Sedan ise 95 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Renault Captur’un Icon 1.5 dCi 90 bg versiyonunda ise 20 bin TL’ye varan indirim fırsatı yer alıyor. Diğer taraftan hafif ticari modellerinde 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 vade oranı mevcut.

Eylül ayında Dacia’nın ise ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

TOYOTA Hılux için benzersiz avantaj

Toyota, Eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor. Her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up 2018 model 4x2 Hilux Düz Vites versiyonu ile birlikte 2019 model tüm Hilux’lar için, 50 bin TL’ye 12 ay vadede sıfır finansman avantajı sunuluyor. Eylül ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da tüm modeller için sürüyor.

HONDA’dan iki model için fırsat

Honda, Civic Sedan ve CR-V modelleri için eylül ayında da özel fırsatlar sunuyor. Eylül ayı sonuna kadar Honda’nın Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere 50 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. Honda, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için eylül ayı boyunca kredi kampanyasının yanı sıra 10 bin km bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor. Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V içinse Eylül ayı boyunca 100 bin TL’ye faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

30 Eylül 2019 tarihine kadar mevcut Honda Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere özel sunulacak olan 10 bin km bakımı ve +1 yıl garanti hediyesi kişiye özeldir ve otomobilin satışı halinde iptal olmaktadır.