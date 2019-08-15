0553 313 94 23

Sıfır atıkla sergi açtı

Oltulu esnaf emeklisi 63 yaşındaki Kenan Üstün, Oltu taşının tozundan yaptığı çeşitli hediyelik eşya ve biblolarla sergi açtı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
Sıfır atıkla sergi açtı

Oltulu esnaf emeklisi 63 yaşındaki Kenan Üstün, Oltu taşının tozundan yaptığı çeşitli hediyelik eşya ve biblolarla sergi açtı.


Kenan Üstün tespih yaparken çıkan atıl Oltu taşı tozlarını değerlendirerek yaptığı hediyelik eşyalarla Oltu Kalesi parkında sergi açtı. Oltu taşı imalathanelerinden topladığı taş tozlarını kendine ait imalathanede işledikten sonra çeşitli hediyelik eşyalar üreten Üstün, Oltu Kalesi dibinde sergi açtı.


Atıl haldeki tozları hediyelik eşyaya çevirip Oltu taşının sadece takı olarak değil aynı zamanda süs eşyası olarak da değerlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.


Atıl durumdaki Oltu taşı tozlarını değerlendirip ortaya oldukça güzel ve ilginç ürünler çıkarmış olması, bu taşın hem tozlarının değerlendirilmesi hem de ekonomiye kazandırılması yönünden oldukça önemli.


Hammaddesi oldukça fazla olan ve atıl durumdaki Oltu taşı tozlarını değerlendirerek hem kendisine bir uğraş hem de ek gelir kapısı oluşturduğunu belirten Kenan Üstün ise “Uzunca bir süredir farklı bir iş yapmayı düşünüyordum. Oltu taşı tozunun fazlaca olması beni bu işi yapmaya yöneltti. Mesela 13 kilo taştan elde edilen ürün 1 kilo 250 gram iken yaklaşık 11 kilo 750 gramlık bir toz ortaya çıkıyor. Yani geriye kalan ve çöpe giden oldukça büyük oranda bir hammadde olduğu ortadadır. Bu tozları ekonomiye kazandırmak için kendimce bir Arge çalışması yaptım ve bu işi yapmaya karar verdim. Kara elmasın tozunu hediyelik eşya yaparak sergi açtım”dedi.


Vatandaşlar ise böyle bir çalışma yapan Kenan Üstünü tebrik ederekbaşarılarının devamını dilediler sergi Oltu’ya bayrama gelen gurbetçilerin ilgi odağı oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası
    1. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    2. 12 yıllık çocuk hasreti makas..
    3. Muhtarlar çalıştayı sonuç raporu..
    4. Diş tellerinde şeffaf plak fark..
    5. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    6. Tokat'ta tarla yangını! 15 hektar...
    7. Hediyeyle başladı, 60 yıldır saat..
    8. Hipokondriyazisi olanlar dikkat
    9. Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona..
    10. Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel..
    11. (ÖZEL) Maddi imkansızlıklar yüzünden..
    12. 15 metrelik kuyudan kurtarıldı
    13. Badmintoncular Bulgaristan’dan..
    14. İstanbul Havalimanı için kritik karar
    15. FenerbahçeTekdemir transferini..
    16. Erzincan’da okulların onarım işlerini..
    17. Yargıtay nafaka için emsal karar verdi
    18. 'İstanbul’a teşekkür ediyorum'
    19. Donmuş tereyağı kovasında 1 kilo 205..
    20. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    21. Arsızlık, TV dizileriyle..
    22. Bayram sonrası dolar piyasaya nasıl..
    23. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4..
    24. Lampard: Takımımın performansından..
    25. Saç ekimi yaz ayında da tercih ediliyor
    26. MSB açıkladı: ABD'li heyet..
    27. İzmir'de büyük operasyon: 13 kişi..
    28. İran'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü
    29. Sahaya giren Youtuber abone kaybediyor
    30. Gayrimenkule ‘Tasarruf finansman’..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı