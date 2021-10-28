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Ekonomi ‘Sıfır Atık’ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi
Ekonomi

‘Sıfır Atık’ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi

Türkiye genelinde 112 bin kurum binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmasına start verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 23:01:00 -
‘Sıfır Atık’ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi

12 Ocak 2020 itibarıyla sistemi devreye alan mahalli idareler ile bina ve yerleşkelere ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ verilmeye başlandı. Toplam 61 bin kurum binası belgelendirildi.
Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni hayata geçirerek belge başvurusunda bulunan belediye sayısı ise 63 oldu. Bu belediyelerden 41’inin yerleşim alanına ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ verildi.

13.6 milyon kişiye eğitim

Öte yandan belediyelere, sanayi bölgelerine, havaalanlarına, limanlara, terminallere, otellere, eğitim kurumlarına, AVM’lere ve marketlere yönelik dijital ortamda Sıfır Atık seminerleri düzenlendi. Haziran 2017’den Eylül 2021’e kadar 13.6 milyon kişiye eğitim verildi.

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