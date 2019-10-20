0553 313 94 23

Sıfır Atık yönetim sistemi 2023’te tüm ülkede uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre edilmiş olacağını belirtirken, sıfır atık yönetim sisteminin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulamaya konulacağını söyledi.

20 Ekim 2019 Pazar 10:29
Sıfır Atık yönetim sistemi 2023’te tüm ülkede uygulanacak

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı’nın kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre edilmiş olacağını söyledi.

Kayıt altına alınıyor

Yılın ikinci yarısında 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri ile organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerlerin sıfır atık yönetim sistemine dahil edileceğini vurgulayan Erdoğan, “Topladığımız atık miktarını ve yürütülen diğer çalışmaları kayıt altına almak için Sıfır Atık Bilgi Sistemini devreye soktuk. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı” bilgisini verdi.

20 milyarlık kazanç

Erdoğan, “Biz sıfır atık yönetim sisteminin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulamaya konulmasını sağlayarak yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç, 100 bin kişiye istihdam ve yüzde 35 oranında geri kazanım bekliyoruz” mesajını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, 2018’de 3,2 milyon ton atığın çimento, kireç, seramik ve demir-çelik fabrikaları gibi tesislerde üretimde kullanıldığını belirterek, ’’Böylece hem yeraltı zenginliklerimizi daha az kullanmış olduk hem de atıkların depolanarak bertaraf edilmesi suretiyle yerinde enerji geri kazanımı sağladık” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:29
  1. İstanbul Fuar Merkezi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
  3. EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı
  4. Sıfır Atık Yönetmeliği
  5. Sıfır Atık Bilgi Sistemi
  6. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  7. çimento
  8. kireç
  9. seramik
  10. demir-çelik fabrikaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üçü de farklı alanlarda lider
    1. Üçü de farklı alanlarda lider
    2. Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a..
    3. Kamu faizi düşürdü vatandaş konuta..
    4. Erman Toroğlu'ndan Fikret Orman'a sert..
    5. Lojman, sosyal tesis ve arsalar..
    6. Sıfır Atık yönetim sistemi 2023’te tüm..
    7. Bayern Münih'e son dakika şoku! 2-2
    8. Fransa Ulusal Meclisi'nden Macron'a..
    9. Rıdvan Dilmen, Abdullah Avcı'ya..
    10. Bariyerler kalkıyor, piyasa rahatlıyor
    11. Van'da korkutan deprem!
    12. Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla ilk..
    13. Girdiği yatak odasından bir daha..
    14. İtiraf ettiler! YPG/PKK, ABD’nin..
    15. Donald Trump’ın başı kazan gibi! ‘Bu..
    16. "Paranız var mı" sorusuna..
    17. Tunç Soyer'in 'Rum' sevdası kabardı!..
    18. MediaMarkt’tan İzmir’e yeni mağaza
    19. Şili son yılların en zorlu günlerini..
    20. Türk Kızılaydan Yemen'deki iç..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı