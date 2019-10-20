Sıfır Atık yönetim sistemi 2023’te tüm ülkede uygulanacak

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı’nın kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre edilmiş olacağını söyledi.

Kayıt altına alınıyor

Yılın ikinci yarısında 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri ile organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerlerin sıfır atık yönetim sistemine dahil edileceğini vurgulayan Erdoğan, “Topladığımız atık miktarını ve yürütülen diğer çalışmaları kayıt altına almak için Sıfır Atık Bilgi Sistemini devreye soktuk. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı” bilgisini verdi.

20 milyarlık kazanç

Erdoğan, “Biz sıfır atık yönetim sisteminin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulamaya konulmasını sağlayarak yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç, 100 bin kişiye istihdam ve yüzde 35 oranında geri kazanım bekliyoruz” mesajını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, 2018’de 3,2 milyon ton atığın çimento, kireç, seramik ve demir-çelik fabrikaları gibi tesislerde üretimde kullanıldığını belirterek, ’’Böylece hem yeraltı zenginliklerimizi daha az kullanmış olduk hem de atıkların depolanarak bertaraf edilmesi suretiyle yerinde enerji geri kazanımı sağladık” dedi.