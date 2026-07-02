Sıfır Atık Vakfı, güvenli suya erişim ve plastik atıkların azaltılmasına yönelik yeni nesil teknoloji çalışması başlatıyor

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu küresel sıfır atık vizyonu doğrultusunda, Sıfır Atık Vakfı yeni bir çevre ve sürdürülebilirlik girişimini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve plastik atık oluşumunu azaltmak amacıyla, musluk suyunun daha güvenli şekilde içme suyuna dönüştürülmesine katkı sağlayabilecek yeni nesil bir aparat geliştirilmesine yönelik çalışma başlatıyor. Güvenli içme suyuna erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen girişim, aynı zamanda çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılmasına ve hane halkı düzeyinde sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Farklı Filtrasyon Teknolojileri İncelenecek, Çevre Dostu Çözüm Geliştirilecek

Su, insan yaşamının devamlılığı için vazgeçilmez doğal kaynaklardan biri olurken; artan nüfus, kentleşme, iklim değişikliği ve çevresel baskılar güvenli içme suyuna erişimi küresel ölçekte önemli bir gündem haline getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), güvenli içme suyunu insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirleticilerden arındırılmış su olarak tanımlıyor.

Artan nüfus, hızlı kentleşme, iklim değişikliğinin etkileri ve çevresel baskılar nedeniyle güvenli içme suyuna erişim, günümüzün en önemli küresel meselelerinden biri haline geldi. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, teknik olarak belirli standartlara uygun şekilde arıtılarak dağıtılan şebeke sularına ilişkin algısal kaygılar nedeniyle alternatif çözümlere yöneliyor. Bu durum, damacana ve plastik ambalajlı su tüketiminin artmasına neden olurken, ciddi çevresel maliyetleri de beraberinde getiriyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan çalışma kapsamında, musluk suyunun kalitesinin artırılmasına yönelik farklı filtrasyon teknolojileri incelenerek, sürdürülebilir, erişilebilir ve çevre dostu bir çözüm geliştirilmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan değerlendirme çalışmasında, musluğa takılan filtre sistemleri ve ev tipi arıtma teknolojilerinin güvenli içme suyuna erişimde önemli bir potansiyele sahip olduğu, ancak her filtrasyon sisteminin aynı performansı göstermediği vurgulanıyor. Kullanılan teknolojinin niteliği, düzenli bakım süreçleri ve mevcut su kalitesi gibi unsurların, elde edilen suyun güvenliği açısından belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda Vakıf, Sıfır Atık yaklaşımıyla uyumlu, yenilikçi ve erişilebilir bir çözüm geliştirmek üzere harekete geçiyor. Geliştirilmesi planlanan yeni nesil aparatın, yalnızca bir filtreleme sistemi değil; aynı zamanda sürdürülebilir yaşamı destekleyen çevresel bir dönüşüm aracı olması öngörülüyor.

Bilimsel Yaklaşımlar Doğrultusunda Yeni Nesil Filtrasyon Çözümü

Musluk suyuna takılan filtre sistemleri; aktif karbon, ters ozmoz (RO), ultraviyole (UV) ve seramik filtre teknolojileri gibi farklı yöntemlerle çalışabiliyor.

Uzman kuruluşların değerlendirmelerine göre aktif karbon filtreler özellikle klor, tat ve koku problemlerinin azaltılmasında etkili olurken; ters ozmoz sistemleri ağır metaller, nitrat ve çeşitli kimyasal kirleticilerin gideriminde daha yüksek filtrasyon kapasitesi sağlayabiliyor. UV teknolojileri ise mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesine yönelik çözümler sunuyor.

Bununla birlikte bilimsel değerlendirmeler, her filtrasyon sisteminin aynı performansı göstermediğine dikkat çekiyor. Bir sistemin etkinliği; kullanılan teknolojiye, filtre bakımına, mevcut su kalitesine ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiyor.

Plastik Tüketiminin Azaltılması ve Güvenli Suya Erişim Amaçlanıyor

Yeni girişimle birlikte;

Tek kullanımlık plastik şişe tüketiminin azaltılması,

Damacana kaynaklı plastik kullanımının düşürülmesi,

Güvenli içme suyuna erişimin kolaylaştırılması,

Hane halkı düzeyinde sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi,

Taşıma ve lojistik süreçlerinden kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılması,

Çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve ilgili uzmanlarla iş birliği içerisinde yürütülmesi planlanan çalışmalarla, hem toplum sağlığına hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacak bir model geliştirmeyi hedefliyor.

Sıfır Atık Perspektifiyle Yeni Bir Yaşam Aracı

Birleşmiş Milletler’in su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları da güvenli suya erişim, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir teknolojilerin önemine dikkat çekiyor.

Günümüzde güvenli içme suyuna erişim ile plastik atıkların azaltılması hedeflerinin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çeken Sıfır Atık Vakfı, geliştirilecek sistemin bireylerin günlük yaşamında sürdürülebilir tercihleri kolaylaştıran yenilikçi bir çözüm olmasını amaçlıyor.

Geliştirilecek sistemin yalnızca bir filtrasyon ürünü olarak değil; sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını destekleyen, kaynak kullanımını azaltan ve çevresel dönüşüme katkı sağlayan yenilikçi bir çözüm olarak konumlandırılması planlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan bu çalışma, çevre dostu teknolojilerin teşvik edilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve daha yaşanabilir şehirlerin inşası açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vakıf, su güvenliği ile sıfır atık hedeflerini aynı çatı altında buluşturan bu girişimle, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sunmayı ve geleceğin çevre dostu yaşam modellerine öncülük etmeyi hedefliyor.