  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye seçimin son günü operasyon

İsrail'in Şifa Hastanesi'nde 400 kişiyi öldürdüğü açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Herkes peşinde: BYD markası o elektrikli araç yok satıyor! Kimse beklemiyordu

CHP'li vekil seçim yasağını çiğnedi

Araplar Türkiye'deki akaryakıt devini satıyor! Çok sayıda istasyonları var, işte yeni sahipleri

Melih Gökçek, Fatih Erbakan'a ve Süleymancılara seslendi: 'İstanbul'u bu fasıklara teslim ederseniz...'

Skandal karar! Türkiye'nin ünlü havayolu şirketine uçuş yasağı getirildi

Az ama öz konuşan ekonomist duyurdu: En düşük emekli maaşı alanlara o tarihte 15 bin lira verilecek

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?
Aktüel Sıfır Atık gazetesinin yeni sayısı yayınlandı
Aktüel

Sıfır Atık gazetesinin yeni sayısı yayınlandı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:51:00 -
Sıfır Atık gazetesinin yeni sayısı yayınlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’ne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan “Sıfır Atık” gazetesinin yeni sayısının yayınlandığını bildirdi.

Sıfır atık konusunda yapılan proje ve faaliyetlere yer verilen gazetenin tamamının geri dönüştürülmüş kağıtlardan hazırlandığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Hareketinin çalışmalarını konu alan Sıfır Atık gazetemizin yeni sayısı bugün yayınlandı.

Hem matbu hem de dijitalde dolu dolu içerik

Hem matbu olarak hem de dijitalde dolu dolu içeriklerle yayınlanan gazetemiz okuyucularıyla buluştu. Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na uygun daha temiz ve daha yeşil bir dünya için Sıfır Atık başta olmak üzere pek çok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23