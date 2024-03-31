Sıfır Atık gazetesinin yeni sayısı yayınlandı

Sıfır atık konusunda yapılan proje ve faaliyetlere yer verilen gazetenin tamamının geri dönüştürülmüş kağıtlardan hazırlandığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Hareketinin çalışmalarını konu alan Sıfır Atık gazetemizin yeni sayısı bugün yayınlandı.

Hem matbu hem de dijitalde dolu dolu içerik

Hem matbu olarak hem de dijitalde dolu dolu içeriklerle yayınlanan gazetemiz okuyucularıyla buluştu. Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na uygun daha temiz ve daha yeşil bir dünya için Sıfır Atık başta olmak üzere pek çok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.”