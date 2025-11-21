"Sıfır Atık Çalıştayı" Muğla'da gerçekleştirildi

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde; Sıfır Atık Vakfı, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen " Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı" geniş bir katılımla gerçekleşti.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Muğla'nın bu ulusal modele ev sahipliği yapan ilk il olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolat konuşmasında, Sıfır Atık projesinin sadece bir çevre hareketi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün burada, yerelden ulusala israf ve atık teması altında yalnızca çevreyi korumayı değil; ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sürdürülebilir bir yaşam biçimini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım için bir aradayız. Sıfır Atık yalnızca bir çevre projesi değil; aynı zamanda bir kalkınma, verimlilik ve milli kaynakları koruma projesidir"

Muğla'nın turizm, tarım ve orman varlığıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Bolat, atık yönetiminin bir zincir olduğunu belirtti. Bolat, "Sıfır atık uygulamalarıyla; plastiksiz yaşamı teşvik etmek, geri dönüşümle üretime katkı sağlamak, organik atıkları kompost yaparak toprağa kazandırmak hedeflenmektedir. Bu projenin insan sağlığından ekonomiye, çevre bilincinden toplumsal sorumluluğa kadar çok yönlü faydaları bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise konuşmasında dünya genelinde artan nüfus ve kirlilik oranlarına dikkat çekti. Sıfır Atık Vakfı'nın stratejik çalışmaları için başlangıç noktası olarak Muğla'yı seçtiğini belirten Soykan, sürecin işleyişine dair şu bilgileri verdi: "Dünya nüfusu hızla artarken kirlilik oranları da artmakta. Ülke ve dünya olarak sıfır atık konusunda çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıfır Atık Vakfımız, ülke düzeyinde bir strateji oluşturmak amacıyla ilk organizasyonunu Muğla'da başlattı. Amacımız atıkların yok edilmesi, geri dönüştürülmesi ve en önemlisi atık oluşumunu engelleyecek tedbirlerin alınmasıdır."