"Sıfır Atık" afişi için 67 ülke yarıştı, Polonya birinci, Türkiye ikinci oldu

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Adnan Kahveci Vakfınca düzenlenen, 67 ülkeden 2 bin 407 tasarımın yarıştığı "Sıfır Atık" konulu "4. Uluslararası Afiş Yarışması"nda Türkiye ilk üç sıralamasında yer aldı.

Koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sanatsal ve sosyal etkinliklerin ertelendiği bir dönemde, "Sıfır Atık" konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergi Projesi'ne 67 ülkeden 1317 katılımcı eserleri ile katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen yarışmada, aralarında akademisyenlerin, profesyonel tasarımcıların, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin de olduğu tasarımcıların 2 bin 407 eseri rekabet etti.

Sonuçları açıklananan ve en çok beğenilen ilk 100 eserin belli olduğu yarışmada, Polonya'dan Agnieszka Doczyńska birinci olurken, Türkiye'den Çağdaş İnci ikinci, Mine Kıyamçiçek üçüncü olmaya hak kazandı.

Şili'den Gonzalo Holtheuer dördüncü, Türkiye'den Ertuğrul Karahan beşinci, İran'dan Fanodi altıncı, Almanya'dan Kirste yedinci, Türkiye'den Koza Otmar sekizinci, Meksika'dan Moises Romero dokuzuncu, Türkiye'den Turhan Eşit ise onuncu oldu.

- Bakanlığın desteklediği uluslararası yarışma

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin son dönemde çevre adına yürütülen en önemli projelerden olduğunu kaydetti.

Yavuz, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çevre sorununa dikkati çekmek, farkındalığı artırmak ve başta gençler ve çocuklar olmak üzere insanları harekete geçirmek için çok çeşitli ve başarılı faaliyetlerin de yürütüldüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu tür proje ve yarışmalara önem verdiklerini ve desteklediklerini belirten Yavuz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Adnan Kahveci Vakfınca düzenlenen "Sıfır Atık Uluslararası Afiş Yarışması"nın da Bakanlığın desteklediği yarışmalardan biri olduğunu ifade etti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Uluslararası Afiş Yarışması'nın değerli jürisinin yaptığı değerlendirme sonucunda, içerisinde Türk tasarımcıların eserlerinin de bulunduğu, ödül alan ve sergilenmeye layık eserler belirlendi. Yarışmaya katılan tüm tasarımcılarımızı, çevreye, çevrenin korunmasına ve Sıfır Atık Projesi'ne yaptıkları katkıdan dolayı şahsım ve Bakanlığımız adına tebrik ediyorum. Tasarımcıların ortaya koydukları eserler ile açılacak sergiler, bu sergileri izleyenler, eserlerden oluşturulacak katalogların dağıtılması ve incelenmesi, bunların eğitimlerde kullanılması da yarışma sonrasında projenin sürdürülebilirliğini, etkisini ve değerini artıracağına inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum."

- Eserler dijital ortamda da sergilenecek

Yarışmanın yürütücülüğünü üstlenen Adnan Kahveci Vakfı Genel Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevrenin korunması ve daha temiz bir dünya için sıfır atık konusunda farkındalığı artıracak sıfır atık yarışmalarının ilgi gördüğünü kaydetti.

Kahveci, "İlk 3'e girene para ödülü, ilk 10'a girene de mansiyon öldülü takdim edilecek. Dünyanın pek çok ülkesinden sanatçı ve akademisyen yarıştı. Gurur duyduğumuz bir yarışma oldu." diye konuştu.

Küresel salgın sonrasında büyük bir ödül töreni ve sergi ile yarışmayı taçlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Kahveci, eserleri dijital ortamda da sergileyeceklerini ifade etti.

- İlk 100'e giren afişlere sergi

Yarışmanın yürütücülüğünü DPÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ve Adnan Kahveci Vakfı Genel Başkanı Dr. Eyüp Kahveci üstlendi.

Düzenleme kurulunda güzel sanatlar alanında uzman, Prof. Dr. Uğur Atan, Doç. Dr. Doğan Arslan, Dr. Öğretim Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ, Öğretim Görevlisi Vedat Şeker, Araştırma Görevlisi Semih Çelikçi, Araştırma Görevlisi Büşra Çelikçi ve Gizem Can görev aldı.

Kurumsal kimlik ve görünürlük tasarımı ile akademik ve sanatsal faaliyetlerini DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırladığı proje, Adnan Kahveci Vakfının ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

- Uluslararası jüri

Eylül 2019'dan beri sürdürülen afiş yarışmasında, dünyanın farklı kıta ve ülkesinden akademisyen ve profesyonel grafik-tasarım sanatçılarından oluşan 21 kişilik uluslararası jüri, tasarımları değerlendirdi.

Yarışmanın süreci, 22-25 Mayıs 2020 tarihlerinde ön değerlendirme, 27-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında jüri değerlendirmesi, 1 Haziran 2020'de ilk 100 finalist afişlerin askıya çıkartılması ve 3 Haziran 2020'de ikinci askı dönemi ile yürütüldü.

Yarışmanın ilk 100'e giren afişlerinden oluşan serginin büyük şehirlerde ve yurt dışında açılarak, "sıfır atık" konusunda farkındalık sağlanılması hedefleniyor.

Sergilenen ilk 100 afiş tasarımından bir ürün kataloğu oluşturulacak, ilgili kurumlara ve kütüphanelere gönderilecek.

Ayrıca ilk 100 afiş tasarımlarından bazıları web sitesi, mail altı tasarım, takvim, kartpostal, duvar resmi, totem gibi dış mekan reklam ürünlerinde kullanılacak.

İlgiler afişler, "https://posterland.org/" adresinden incelenebilecek.