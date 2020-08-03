Sıfır araçta gözler sonbaharda

Otomobil piyasasında talep patlamasının ardından yaşanan sıfır araç temininde ibreler sonbaharı gösteriyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, birikmiş birkaç senelik talebin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirtti. Bozkurt, ekim-kasım aylarında taleplerin karşılanabileceğini söyledi.

Bu durum uzun sürmez

Özellikle hazirandan itibaren yoğun bir araç talebi olduğunu dile getiren Bozkurt, “2018’den itibaren ertelenen bir talep vardı. Hem filo hem perakende pazarı çok düşmüştü. Araçlar belli bir yaşa geldi. Değişim zamanı geldi. Özellikle bireysel müşteriler toplu taşımadan ziyade bireysel araçlarını kullanmayı güvenli bulduğu için alım başladı” dedi. Birikmiş birkaç senenin talebinin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirten Bozkurt, “Bu durum çok uzun sürmez gibi hissediyorum. Eylül-ekimden sonra korkulduğu gibi ikinci dalga olmazsa, fabrikalar üretimi durdurmazsa, eylül-ekimden sonra tam kapasiteye geçilirse, ekim-kasım gibi talebe yetişmeye başlarlar. Şu anki fotoğraf onu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tam kapasiteye geçmek istiyoruz

Ali Haydar Bozkurt, Toyota özelinde tam kapasiteye geçişle ilgili sürece değinirken, şunları kaydetti: “Toyota’da bir an önce tam kapasiteye geçmek isteniyor. Ancak hastalık bitti diye bir durum yok. Hastalık bitmedi. Önlemleri gevşetmemek lazım. Bizde azalmış olabilir ancak dünyada devam ediyor. Dünyada seyahat trafiği olduğu sürece bu hastalık riski hep var. Azami dikkat ederek günlük hayatı devam ettireceğiz. Her şeyi durdurma şansımız yok. Hiçbir sistem bunu aylarca kaldıramıyor. Toyota’nın da normal sürece geçme isteği var. ‘Şu tarihten sonra tam kapasiteye geçeriz’ diyemeyiz, net bir tarih yok. Güven ortamı ne zaman oluşursa tam kapasiteye geçerler.”

“Ben olsam 2 ay beklerim bayiden sıfırını alırım”

Piyasadaki fırsatçılara taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti: “Fırsatçılardan bahsettiniz. Bayiden aldığı arabayı 20-30 bin lira karla satmaya çalışıyor. İlana koyuyor. Arada bir o fiyata satan da çıkabilir. Bir arabanın fiyatı 180 bin lira ise diğer araba 200 bin liradan ilanda varsa... Neden alayım daha yükseğini. Gider beklerim 2 ay bayiden sıfırını alırım.

‘Çantacı’ uyarısı

Bu ikinci el satış işinin düzenlenmesi lazım. Hem bizim için hem müşteri için hem de ikinci el işi yapan galeriler de bıktılar bu fırsatçılardan. Çantacılık yapan, hiçbir sorumluluğu olmayan, 1 kuruş vergi ödemeyen kişiler fırsatçılık yapıyor. İkinci el işi yapan ciddi firmalar da bıktı. Firmalar aracın arkasında duruyor. Sokaktaki çantacı diye tabir ettiğimiz adamlar aracı sattıktan sonra ortada yoklar. Bu yasal düzenlemenin hızlıca hayata geçmesi bu tür fırsatçılıkların önünü keser. Yetki belgesi konusunun ertelenmemesi çok önemli. Vatandaşın bir nefes alması lazım.”