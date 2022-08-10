Son zamanlarda araç fiyatlarında artış sebebiyle pek çok kişi aldığı sıfır aracı kısa sürede yüksek rakamlara ikinci el olarak satışa çıkartıyor. Bu sebeple sıfır araç satışlarında yeni bir dönem başlayacak. Peki, sıfır araç satışında hangi kurallar geçerli olacak?

Sıfır araç satışında yeni uygulama nedir? Sıfır araç alındıktan ne kadar sonra satılabilir?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu. Bakan Muş, sıfır kilometre araç satışı için planlanan yeni uygulamayı anlattı. Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.