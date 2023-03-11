Sıfır aldığı apartmanda 6 ay oturamadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem sonrasında binlerce bina yıkıma uğrarken on binlerce kişi yaşamını yitirdi, yüz binlerce kişi ise yaralandı. Tüm Türkiye, hatta dünya Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yıkıma uğrayan 10 şehre ağlarken, yaralar sarılmak için çabalanıyor. Kahramanmaraş merkezde gözlük satışı yapan 39 yaşındaki Bilal Çay, depreme 6 ay önce satın aldığı 9 katlı apartmanda yakalandı. Çocukları Yusuf Eren (15), Muhammed Fatih (10), Yüsra Asel (3,5) ve eşi Havva Çay ile birlikte ağır hasar alan binalarına giremeyen Çay ailesi, Çadır Kent'te kalıyor. Çay, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"DEPREMİN SESİNE UYANDIK VE ŞEHADET GETİRMEYE BAŞLADIK"

Oturdukları binanın 9 katlı olduğunu aktaran Çay, "Gece ilk depremin 'güm' diye çıkardığı sesine uyandık ve şehadet getirmeye başladık. Deprem geçer mi diye beklerken çok uzun sürdü. Ertesi gün tatil olduğundan program yaparız diye ev baya kalabalıktı. Deprem hafifler hafiflemez hemen dışarı çıktık. Biz çıkar çıkmaz bir deprem daha oldu. Arabamıza binip kendimizi güvenli bir noktaya aldık" dedi.

"O GECE DEPREM OLACAĞINI HİSSETMİŞTİM"

Depremin olduğu gece saat 12 gibi namaz kılıp Kur'an okuduktan sonra pencereyi açıp dışarıya baktığını söyleyen Çay, "Hava aydınlık gibiydi ve karla karışık yağmur yağıyordu. Temmuz'dan beri ufak ufak artçı sarsıntılar oluyordu. Aileme dönüp, 'Allah vere de bir deprem falan olmasa' dedim. Yattık ve depremle uyandık. O gece deprem olacağını hissetmiştim" diye konuştu.

"EVİM SIFIR BİNAYDI VE YENİ ALMIŞTIM, 6 AY OTURAMADIM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde dairesinin bulunduğu Dündar Yaşam Apartmanına "ağır hasar" verildiği ve yıkılacağı bilgisini paylaşan Çay, "Evim sıfır binaydı ve yeni almıştım, 6 ay oturamadım. Ben gözlükçüyüm, 25 yıllık bütün birikimimle alabildiğim evim yıkıldı. Bizler inançlı bireyleriz, Allah verdi ve tekrardan Allah aldı. Evimin gittiğine üzülmüyorum" şeklinde konuştu

"BİRBİRİMİZE YARDIM ETMEZSEK MARAŞ NASIL AYAĞA KALKACAK"

15 yaşındaki Yusuf Eren ise, Çadır Kent'e geldikleri günden beri gönüllü olarak bir dakika durmadan çalıştığını belirterek, "Ben Allah rızası için yardım ediyorum. Yardım etmezsek vatanımız, milletimiz nasıl birlik olacak? Yardım edelim, birbirimize bağlanalım ki herkes yeniden hayata tutunsun. Yoksa bu Kahramanmaraş yeniden nasıl ayaklanır?" dedi

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