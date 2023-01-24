Şifası çayında saklı! Açlık otu: Osmanlı Dönemi’nden beri kullanılıyor, herkes onu konuşuyor

Tokluk hissi sağlayan açlık otu, zayıflamayı isteyen bireyler için oldukça iyi bir kaynaktır. Osmanlı Dönemi’nde de bu bitkinin etkilerinden yararlanılmıştır. Açlık otu hakkında merak edilen detayları bir araya getirdik.

Faydasını duyan aktara koşuyor.Son dönemde kullanımı artan açlık otu Osmanlı Dönemi’nden beri kullanılıyor. Aktarlarda rahatlıkla bulunabilen açlık otunun pek çok faydası vardır.

Açlık Otu Nedir, Ne İşe Yarar?

Afrika asıllı olan açlık otu Çin, Pakistan ve Hindistan'da yetişen şifalı bir bitkidir. Arapça'da senna yaprağı anlamına gelen açlık otu ülkemizde erkek sinameki, deve gözü otu gibi farklı isimlerle de bilinir. Birçok yararı bulunan bu ot kendiliğinden yetişebilen zahmetsiz bir bitkidir.

Açlık otu genel olarak kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca, sindirim sistemine de iyi gelir. Açlık otunun metabolizmayı çalıştırıp tüketen bireyi tok tuttuğu bilinir. Açlık otunun zayıflamaya destekleyici olması ve kabızlık gibi bağırsak sorunlarına olan desteği ile önemli bir bitkidir.

Açlık otunun faydaları nelerdir?

- Açlık otuyla zayıflama oldukça kolaydır. Tokluk hissi sağlamasıyla kilo vermenize yardımcı olur.

- Açlık otu kabızlık problemini de çözmektedir.

- Bağırsaklardaki toksinlerden kurtulmanızı da fayda sağlamaktadır.

- Yağ yakımını hızlandırmanın yanı sıra yağ oluşumunu da engellemektedir.

- Gaz çıkartamama sorununuz mevcutsa açlık otu bunun için de etkilidir.

- Tansiyonu dengeleyici özelliği ile doğal ilaç işlevi görür.

- Mide hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

- Böbrek taşı veya kum dökenler için bu süreçte yarar sağlar.

Açlık otu çayı nasıl demlenir?

Açlık otundan bitki çayı yaparak, sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz. Bunun için yaklaşık 10 adet açlık otunu 250 ml ölçüdeki kaynar suyun içine atarak demleyin. Demlenme süresi 5 dakika olmalıdır. Sonrasında süzerek tüketin. Eğer kronik bir hastalığınız mevcutsa, açlık otunu içmeden önce doktorunuza danışın.

Açlık otu ne kadar süre kullanılmalı?

Açlık otunun 1 haftadan fazla kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Akgöz, "1 hafta içerisinde de her gün değil 2 ya da 3 kez kullanılmalıdır. Bu tarz çayları günde 2 fincandan daha fazla tüketmemek gerekir.

Açlık otu ile zayıflayanlar: Açlık otunu içeceğiniz bir dönem de zayıflama ve kilo verme sürecidir. Diyet yapan kişiler asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmalıdır. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.

Açlık otu zararları

Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, halk arasında ''devegözü'', ''erkek sinameki'' ya da ''aşrık otu'' olarak bilinen açlık otu ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Açlık otunun Osmanlı döneminde kabızlığın giderilmesinde ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanıldığını belirten Sivri, bu otun günümüzde zayıflamak için kullanımının giderek yaygınlaştığını söyledi.

Zayıflamak için ''açlık otu'' tüketenler dikkat:

Her bitkisel üründe olduğu gibi açlık otunun fazla tüketimi sonucunda bazı istenmeyen sonuçlar doğacağının altını çizen Sivri, ''Aşırı kullanımı, bağırsak mikrobiyota dengesinin kalıcı olarak zarar görmesine ve bağırsak tembelliğine sebep olabilir. Müshil etkisinden dolayı fazla tüketimi ishale neden olabilir.

Açlık Otu Zararları

Açlık otu ilk olarak deride kaşıntıya yol açabilir. Bunun yanı sıra fazla tüketimi ile birlikte açlık otu karın ağrısına ve spazma sebep olabilir. Açlık otu aynı zamanda müshil etkisi gösterir. Bu yüzden fazla tüketimi bağırsakların normalden fazla çalışmasına yol açar.

Açlik otu faydası nasıl kullanılır?

Özellikle de kabızlık problemini gidermek için; 1 fincan açlık otu çok yararlı olacaktır. Gece yatmadan önce de tüketilebilen açlık otu cezvede kaynatılarak ya da direkt sıcak suyun içinde demlenerek kullanılabilmektedir. Açlık otunu içeceğiniz bir dönem de zayıflama ve kilo verme sürecidir.