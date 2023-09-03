Şifanızı kırmızı renkte arayın! Hangi besin neye iyi gelir? Kış sağlığının rengi: İçinde yoğun vitaminler dolu

Anemiye Karşı Kırmızı Erik

Anemi (kansızlık) rahatsızlığını engelleyen kırmızı eriğin faydaları saymakla bitmiyor. Yaşlanmayı geciktiren kırmızı erik, sıkı bir vücuda sahip olmak isteyenlerin vazgeçilmez meyvesi. Aynı zamanda bağırsakların ve metabolizmanın hızlı çalışmasında oldukça etken. Kan hücrelerinin gereksinimi olan demiri karşıladığı gibi demir emilimini de hızlandırmaktadır. Sindirim sisteminin ve bağırsak sağlığının korunmasında oldukça etkendir. Kabızlık, şişkinlik ve göz rahatsızlığı şikayeti olanlar, özellikle aile öyküsünde meme, pankreas ve bağırsak kanseri öyküsü bulunanlar, kırmızı eriği bolca tüketerek sağlıklarını koruyabilirler. Kan şekerini dengede tutan kırmızı eriği, diyabet rahatsızlığı olanlar tüketmeyi ihmal etmemelidir. Açlık krizine girenler ve bu krizi bir türlü engelleyemeyenler şifayı kırmızı erikte aramalıdır. Yaz mevsiminin bunaltan sıcaklarında kırmızı eriğin hoşafı içilirse mükemmel bir serinlik hissi verir.

Yapılan araştırmalar, kırmızı meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan kırmızı pigmentin, likopen, çok iyi bir antioksidan olduğunu ve onlarca mekanizma ile başta prostat kanseri olmak üzere, akciğer, meme ve cilt kanserlerine karşı koruyuculuğu da ortaya konmuştur.

Astım ve Bronşite İçin Havuç

Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar, bu rahatsızlıklarından kaynaklanan şikayetlerini azaltmak için vitamin kaynağı olan havucu bol tüketmelidir. Kanı temizleyen ve mide ülserinden koruyan havuç, diş ve diş eti rahatsızlıklarının azalmasında etkendir. Aynı zamanda tansiyonu dengede tutar, kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Sütünün azlığından şikayet eden anneler, havucu bol yemelidir. Ciltteki kırışıklıkların azalmasında havuç bire birdir.

Kas ve Kemik Güçlenmesine Şeftali

İçeriğinde bol miktarda lif bulunan şeftali, kas ve kemiklerin kuvvetlenmesinde çok etkilidir. Yemek yedikten sonra hazımsızlık şikayeti olanlar, şeftaliyi bol tüketmelidir. Böbrekleri çalıştırdığı gibi anemi (kansızlık) rahatsızlığını asgariye indirir. Sindirimi rahatlatan, bağırsakları düzgün çalıştıran, kolon kanserini önleyen şeftali, tam bir kalp dostudur.

Sindirim Rahatlığı İçin Bamya

İçeriğindeki vitamin ve minerallerle sağlığımız için çok değerli olan bamyayı, maalesef çok az tüketmekteyiz. İçeriğindeki lif sayesinde vücut daha rahat sindirim yapar. Kalp rahatsızlıklarını engellediği için kalbe dost bir besindir. Retinayı kuvvetlendirdiğinden dolayı katarakt riskini asgariye indirir. Kemik sağlığının korunmasında ve kilo vermede bire birdir. Mide ülserinden şikayet edenler, bu şikayetlerini azaltacak olan bamyayı sofralarından eksik etmemelidir.

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Kalp Dostu Ceviz

İçeriğinde bol miktarda omega-3 barındıran ceviz, sağlıklı bir yaşamın teminatıdır. Tansiyonu dengede tutar. Kalp dostudur. Bağırsakları temizleyerek kabızlığın önüne geçer. Tedavisinde faydalı olduğu kanser türleri ise göğüs, prostat ve pankreastır. Kemiğin ve dişin yapısını kuvvetlendirir. Kuvvetli bir hafızaya sahip olmak isteyenler, ceviz tüketmeyi ihmal etmemelidir.

Peki Kolesterol Rahatsızlığı Karşı Hangi Besin Tüketilmeli?

Dünyada ve ülkemizde çok sık karşılaşılan sağlık problemleri arasında kolesterol başı çekmektedir. Kandaki kolesterol seviyesini düşüren besinler ise şöyledir;

Çay: Çayın içeriğindeki flavonoidler, kan damarlarını rahatlattığından dolayı kanda oluşabilecek pıhtılaşmanın önüne geçer.

Kakao: Kötü kolesterol seviyesini asgariye düzeye indirir. Kalp dostudur.

Ispanak: İçeriğinde lutein barındırır. Kalp krizine karşı koruma sağlar.

Sarımsak: Kolesterol seviyesini asgariye indirir. Kandaki pıhtılaşmayı engeller.

Yaşamı Hareketlendiren Kayısı

Kan dolaşımını hızlandıran kayısıyı kesinlikle bol tüketmelidir. Kayısının insan sağlığına diğer faydaları ise kan şekerini dengede tutar. Alzheimer riskini asgariye indirir. Kalp rahatsızlıklarını engeller. Göz sağlığı için oldukça faydalıdır. Karaciğere kuvvet verir. Anemi (kansızlık) rahatsızlığına şifadır. Kabızlığı engeller.