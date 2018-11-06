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Şifalı aloe verayı saksıda yetiştir

Aloe vera, zambakgillerden, 400 kadar çeşidi olan, çöl kaktüsüdür. Artık evde saksılarda yetiştiriliyor. Çünkü çok şifalı bir bitki..

06 Kasım 2018 Salı 19:45
Şifalı aloe verayı saksıda yetiştir


Onun özü günümüzde çeşitli ev yapımı ilaçların hazırlanmasında kullanılan çok önemli bir maddedir, hem ağızdan, hem de cilde sürerek kullanılabilir. Aşağıda sizlere Aloe Vera'yı nasıl kullanabileceğinizi anlatacağız.

1. Cildi tedavi eder

Bu doğal maddenin en özel kullanım alanlarından birisi cilt bakımıdır. Yara etrafındaki kan dolaşımını arttırdığı ve iyileşme süreçlerini belirgin olarak hızlandırdığı için yanık ve yaralarda kullanılır.

Bunun yanısıra, cildi güneşin ultraviyole ışınlarından korur.

2. Kabızlığı giderir

Özsuyu ishal yapar. Bağırsakları temizler. Ancak bunu sık kullanmamak gerekir çünkü sık kullanım sonucu bağırsaklardaki etkinliğini kaybeder.

Eğer bağırsak rahatsızlığından muzdaripseniz, mide yanmasını ve hazımsızlığı önleyecek bir tarifimiz var: bal, portakal suyu, bir çorba kaşığı Aloe Vera ve bir bardak suyu karıştırın. En iyi sonucu almak için her gün kahvaltıdan önce için.

3. Ağızdaki sorunları giderir

Posası ülser, dişeti iltihabı ve stomatit denen ağız içi iltihaplarını birkaç basit adımda giderir: Aloe Vera'yı ezip ağzınıza sürmeniz yeterlidir. Yarayla temas ettiğinden emin olun.

4. Akne oluşumunu önler.

Akneye karşı olağanüstü bir ilaçtır. Aloe Vera içeren bir sabun, krem ve losyonu sabah akşam kullanın. Bu sadece sivilcelere iyi gelmekle kalmaz, yüzünüzde biriken yağ miktarını da kontrol eder. Aynı şekilde sivilcelerinizin üzerine süreceğiniz Aloe Vera jeli şişliği azaltacaktır.

5. Selüliti azaltır

Aloe Vera'nın dermatolojik olarak çok büyük faydaları olduğundan selülite karşı yaygın olarak kullanılır.

6. Saça faydalıdır

Saç kurutma makinesi, saç düzleştirici gibi günlük saç yıpratıcı etkenlerden, yağmurdan, kuruluktan saçı korur ve daha parlak ve daha ipeksi olmalarını sağlar. Ayrıca kepeği yok eder.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:45
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