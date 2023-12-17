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Gündem Şifa Hastanesi'nin bahçesi şehitlik yapıldı!
Gündem

Şifa Hastanesi'nin bahçesi şehitlik yapıldı!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 22:54:00 - 2023-12-17 23:08:52
Şifa Hastanesi'nin bahçesi şehitlik yapıldı!

7 Ekim'den beri aralıksız devam eden saldırılarda Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bine yaklaştı.

Öte yandan 60 bine yakın yaralı bulunurken enkaz altında kalan on binleri arama çalışmaları da sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri şehit olanların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu belirtiyor.

Şifa Hastanesi'nin bahçesi şehitlik oldu!

Gazze'de düzenli olarak hedef alınan noktalardan birisi de hem yaralıların tedavi edildiği hem yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı hastaneler.

Gazze'de sağlık sistemi çökme noktasına gelirken daha önce defalarca saldırıya uğrayan Şifa Hastanesi'nin bahçesine Filistinlilerin defnedilmesiyle şehitliğe dönüştürüldüğü öğrenildi.
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