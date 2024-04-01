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Dünya Şifa Hastanesi hakkında karar açıklandı: Bu suçları işleyen herkes yargılanacak diyerek ifade edildi!
Dünya

Şifa Hastanesi hakkında karar açıklandı: Bu suçları işleyen herkes yargılanacak diyerek ifade edildi!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 20:01:00 - 2024-04-01 20:03:35
Şifa Hastanesi hakkında karar açıklandı: Bu suçları işleyen herkes yargılanacak diyerek ifade edildi!

Dışişleri Bakanlığı yeni taleplerini ileterek "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler hakkında açıklama yaptı.

"BU SUÇLARI İŞLEYEN HERKES YARGILANACAK"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.

"İSRAİL'İ DURDURMAK ULUSLARARASI CAMİANIN GÖREVİDİR"

İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail'i durdurmak uluslararası camianın görevidir. BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir."
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