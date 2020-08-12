Şifa deposu safran çiçeği nelere iyi geliyor?

Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç niyetine kullanılan safran çiçeğinin birçok hastalığa şifa olduğunu biliyor muydunuz? İşte safran çiçeğinin inanılmaz faydaları...

Süsengiller familyasına ait olan ve yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç olarak kullanılan safran çiçeği, başta karaciğeri temizlemede etkili olmakla beraber birçok hastalığa şifa olabiliyor. Uzmanlar, safran çiçeğinin kanser düşmanı olduğunu söylüyor. Ayrıca yapılan birçok araştırma, bu inanılmaz bitkinin antikanserojen maddeler içerdiğini ve böylece kanser hastalıklarına yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.

Peki safran çiçeği nelere iyi geliyor? İşte, kanser düşmanı safran çiçeğinin inanılmaz faydaları...

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte vücudu yağlanmaya neden olan bakterilerden arındırır.

- Kilo vermeye yardımcı olur. Obeziteyi engeller.

- Sinir sistemini yeniler.

- Stres ve depresyon gibi sorunlara birebir gelir.

- İştah açıcıdır.

- Kalp hastalıklarına yakalanma oranını en aza indirir.

- Kandaki zararlı hücreleri temizler, damar tıkanıklığı riskini azaltır.

- Cilt hastalıklarına oldukça faydalıdır. Özellikle sivilce ve akne gibi problemlerin yaşanma ihtimalini düşürür.