Şifa deposu olarak biliniyor: Rezene hangi rahatsızlıklara iyi geliyor?
Maydanozgiller familyasına ait koyu renkli ve kendine has kokusuyla yemeklere ayrı bir lezzet katan rezenenin sağlığa birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Rezenenin faydalarını sizler için araştırdık. İşte detaylar...
Maydonozgiller familyasına ait şifalı bitkiler arasında yer alan rezene, kendine has kokusuyla yemeklere ayrı bir lezzet katmasının yanı sıra insan sağlığına da inanılmaz faydalar sağlıyor. Rezene, yüksek miktarda sodyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum ve magnezyum mineralleri içeriyor. Ayrıca A ve C vitaminleri bakımından da oldukça zengin olan rezene, bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili.
Peki rezene nelere iyi geliyor? İşte rezenenin şifa olduğu rahatsızlıklar...
- Potasyum bakımından zengin olmasıyla birlikte vücuttaki sıvı bileşenlerini çoğaltır.
- Kandaki toksitlenmeyi azaltmada etkilidir.
- Kansızlığa karşı etkili bir doğal ilaçtır.
- Kan basıncını düzenler, tansiyonu dengede tutar.
- Yüksek miktarda A vitamini içermesiyle birlikte göz sağlığını korur. Göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önler.
- Mide asidini dengeler, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.
- Ağız ve dişlerdeki enfeksiyonlu bakterileri azaltır. Ağız kokusunu giderir.
- Uyku problemlerine birebir gelir.
- Boğaz ağrılarına iyi gelir. Ayrıca boğazdaki iltihabı temizler.
- Sivilce ve akne gibi cilt rahatsızlıklarının yaşanmasını önler.
- Uzun süreli tokluk hissi verir, bu sayede kilo vermeye yardımcı olur.