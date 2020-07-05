Şifa deposu ökse otunun bilinmeyen faydaları!

Santalaceae familyasına ait Avrupa, batı ve güney Asya'ya özgü asalak bir bitki türü olan ökse otu, halk arasında gevele, güvelek, gövelek, purç, çekem olarak da bilinmektedir. Herkes tarafından pek bilinmeyen ökse otunun, insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Genellikle merhem ve çay olarak kullanılan bu şifa deposu ot; tanen, urson, inosit, viskotoksin, sapotoksin ve glikozit gibi maddeler içermektedir.

Peki ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu nelere iyi geliyor? İşte ökse otunun sağlığa inanılmaz faydaları...

- Sinirleri yatıştırmada etkilidir. Uyumadan 1 saat önce içilmesi tavsiye edilir.

- Vücutta biriken iltihap ve ödemleri kolayca atmaya yardımcı olur.

- Astım hastalığının tedavisi için kullanılabilir. Her gün 1 fincan ökse otu çayı içilmesi halinde astım hastalığının semptomları azalmaktadır.

- Kuru öksürüğe birebir gelir.

- İçerdiği ferahlatıcı ve antibakteriyel maddeler sayesinde boğazdaki enfeksiyona neden olan zararlı hücrelerin sayısını azaltır.

- Kanser ilaçlarının içeriğinde ökse otu da bulunmaktadır. Ökse otu, kanserli hücrelerin yayılmasını engeller ve kötü huylu tümörlerin küçülmesini sağlar.

- Depresyon ve stres gibi problemlere iyi gelir.

- Yapılan araştırmalar, ökse otunun kandaki şekeri dengelediğini göstermiştir. Diyabet hastaları için tavsiye edilir.