0553 313 94 23

Siemens'ten akıllı buzdolabı

KG56NHI30N modelinde bulunan iç kameralar, mobil uygulama Home Connect üzerinden buzdolabının içinde neler olduğunu evin dışındayken de görmeyi sağlıyor

04 Mart 2019 Pazartesi 11:21
Siemens'ten akıllı buzdolabı

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri'nin IQ500 serisi noFrost Home Connect buzdolabı, ileri teknolojisi sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Ev Aletleri’nin sunduğu 559 litre geniş iç hacme ve hyperFresh plus tazelik sistemine sahip noFrost buzdolabı, yiyecekleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutuyor.

iOS ve Android cihazlarla uyumlu Home Connect özelliği ise kullanıcılarına buzdolabının ileri teknoloji fonksiyonlarını uzaktan yönetmesine imkan sağlıyor.

Siemens Ev Aletleri, ileri teknolojisi sayesinde geleceğin gıda alışveriş deneyimini bugünden getiriyor. Buzdolabındaki iki yenilikçi iç kamera sayesinde evin dışındayken, örneğin market alışverişi sırasında Home Connect uygulaması üzerinden buzdolabının içinde neler olduğuna bakılabiliyor, böylece ihtiyaca göre alışveriş yapılmasına imkan tanınıyor.

Kullanıcılar, nerede olursa olsun keyifli sofraları için gerekli hazırlıklarını tamamlarken, hayatlarının günlük akışını daha kolay kontrol edebiliyor.

İç kameraların sahip olduğu gıda tanıma teknolojisi sayesinde Home Connect uygulaması, kullanıcılara buzdolabındaki gıdalar için ideal depolama alanları, ideal sıcaklık dereceleri ile ilgili bilgileri, taze tutma ve yemek tarifi önerileri oluşturuyor. Böylece özenerek satın alınan gıdaları akıllıca ve doğru biçimde saklamaya yardımcı oluyor.

A ++ enerji sınıfı Siemens KG56NHI30N noFrost buzdolabının SuperCooling fonksiyonu etkinleştirildiğinde, alışverişten sonra dolaba yerleştirilen gıdalar daha hızlı soğuyor.

SuperFreezing fonksiyonu dondurucuya yeni gıda eklendiğinde dondurulmuş gıdaların buzunun çözülmesini engelliyor ve yeni gıdaların da daha hızlı dondurulmasını sağlıyor. Gereksiz güç tüketimini önlemek üzere tasarlanan fonksiyon, istenen sıcaklığa erişildiğinde normal çalışmaya geri dönüyor.

Home Connect uygulaması ile kullanıcılar, diledikleri yer ve zamanda buzdolabının soğutucu bölmesindeki sıcaklık ayarı, SuperCooling ve SuperFreezing fonksiyonlarını devreye alabiliyor. Uygulama, aynı zamanda buzdolabının kapısı açık kaldığında veya içindeki sıcaklık derecesi yükseldiği zaman kullanıcılarına bildirim gönderiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:21
  1. Siemens

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Servisten indi, otobüsün çarpmasıyla öldü
    1. Servisten indi, otobüsün çarpmasıyla..
    2. Tunç Soyer: "Ben kavga etmeye..
    3. "Tohum üretimimiz 1 milyon 50 bin ton..
    4. Sakarya'da kesin aday listesi açıklandı
    5. Kenya'da helikopter faciası! 5 kişi öldü
    6. Şanlıurfa Göbeklitepe'de Başkan..
    7. Başkan Genç’in yoğun hafta sonu mesaisi
    8. Muz yüklü konteynerden 185 kilo kokain..
    9. TYF'nin sağlık sponsoru Medical Park
    10. 8.sınıf öğrencisinden ’Tarihe İz..
    11. Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı
    12. Aynı hastanede "böbrek kardeşi" oldular
    13. "Fenerbahçe'nin iskeleti altyapı..
    14. Büyükşehir’den Değerli Gençlik..
    15. Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde..
    16. Ege İhracatçı Birliklerinden yüzde 100..
    17. GittiGidiyor'dan Dünya Kadınlar..
    18. Küçük Valentina Ordu’da sağlığına..
    19. Arslantaş: "Konut yapanları..
    20. Türkiye dizi film ihracatında..
    21. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı..
    22. Esenyurt'ta içinde 2 kilo altın..
    23. "Kanoda hedef 2020 Tokyo..
    24. (Özel) “Zamanı toplayan” koleksiyoncu..
    25. Emin Grup, 360 çalışanını ödüllendirdi
    26. Koyunları "sertifikalı çobanlar" güdecek
    27. Aydın’da bir Türkiye şampiyonası daha
    28. Eski Danıştay üyesi Bekir Sözen'e..
    29. Özel öğrencileri sevindiren ‘Materyal’..
    30. Pendik'te korkunç olay! Eniştesini..
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak