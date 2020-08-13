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Ekonomi

Siemens’ten ağustosa özel ankastre set kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:33:26 -
Siemens’ten ağustosa özel ankastre set kampanyası

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, ağustos ayına özel ankastre set kampanyasıyla mutfağını yenilemek isteyenlere farklı avantajlar sunacak.

Siemens’ten yapılan açıklamaya göre, mutfağında Siemens'in ev aletlerine yer açmak isteyenler, fırın, davlumbaz ve ocaktan oluşan üçlü ankastre Siemens Siyah Harmony Ankastre Set’e 6 bin 467 TL’ye, Beyaz Harmony Set’e ise 6 bin 413 TL’ye, farklı taksit seçenekleriyle sahip olabilecek.

Siemens’ten kampanya kapsamında ankastre set alanlar, ankastre bulaşık makinelerinde, mikrodalga fırınlarda ya da tam otomatik kahve makinelerinde de indirim kazanma şansı yakalayacak.

Siyah veya Beyaz Harmony Ankastre set ile mutfağını yenileyenler diledikleri ankastre bulaşık makinesine 600 TL indirimle sahip olabiliyor.

Kampanya kapsamında yemek pişirirken veya ısıtırken mutfağında hız ve pratiklik isteyenler ise HF12G540 veya HF12G240 mikrodalga fırınlara 99 TL’den satın alabiliyor.

Harmony Ankastre Set tercih edip, evlerinde kahve keyfi yapmak isteyenlere ise Siemens Tam Otomatik Kahve Makineleri’nde yüzde 50’ye varan indirim sunuluyor.

Siemens Ev Aletleri, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile yaptığı iş birliği ile tüketicilerine “Sosyal Hayatı Destek Kredi” uygulamasından yararlanma imkanı sunuyor.

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