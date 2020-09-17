Siemens Energy yeniden yapılandırma sonrası stratejisini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Siemens Energy, yeniden yapılandırma sonrası stratejisine göre önümüzdeki dönemde hızlandırılmış karlı büyümeye odaklanacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Siemens Energy'nin, Dünya Sermaye Piyasası Günü etkinliğinde yeniden yapılandırma sonrası stratejisini açıkladığı bildirildi. Stratejinin merkezinde ise hızlandırılmış karlı büyümenin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, bugün dünyada üretilen elektriğin yaklaşık altıda biri Siemens Energy teknolojisine dayanıyor ve şirket, 90'dan fazla ülkede bulunan 91 bin çalışanıyla enerji değer zincirinin neredeyse tamamında bir dünya lideri olarak faaliyet gösteriyor.

Bu da Siemens Energy'nin gelecekteki sürdürülebilir enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.

Siemens Energy’nin bağımsız bir şirket olarak sahip olduğu stratejisinin ilk aşamasını, 2023 mali yılına kadar Gaz ve Enerji bölümünün karlılığını ve nakit akışını artırmaya odaklanmak oluşturuyor.

Şirket, operasyon mükemmelliği için en önemli kaldıraçlar arasında bulunan daha yalın bir maliyet yapısını, optimize edilmiş lojistiği, merkezi satın almayı ve uygunsuzluk maliyetlerini azaltmayı değerlendiriyor. Siemens Energy'nin 2023 mali yılı hedefi ise yüzde 6,5 ila 8,5'luk bir kar marjına ulaşmak.

Siemens Energy stratejisinin temelinde yer alan bir başka konu ise Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG). Şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimsiyor ve 2030’a kadar kendi operasyonlarında iklime zararsız olmayı, aynı zamanda çalışan sağlığı ve güvenliği için sıkı hedefler belirlemeyi taahhüt ediyor.

Bunun ötesinde, kapsayıcılık ve çeşitlilik de Siemens Energy'nin sürdürülebilirlik stratejisinin başlıca unsurları arasında yer alıyor. Yönetim kurulu, çeşitliliği güçlendirmek için kadın yöneticilerin sayısını 2025 yılına kadar en az yüzde 25, 2030 yılına kadar ise en az yüzde 30 artırmayı hedefliyor.

Siemens Energy, Ar-Ge odağını yapılandırma sonrasında da sürdürmeye devam edecek. Her yıl 1 milyar avroluk Ar-Ge bütçesi ayıran Siemens Energy’nin 5 bin kişilik Ar-Ge kadrosu ve 24 bini aşan patenti bulunuyor.







- "Siemens Energy, günümüzdeki enerji dünyasının bir aynası"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Energy Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Christian Bruch, şunları kaydetti:

"Siemens Energy, günümüzdeki enerji dünyasının bir aynası. Kapsamlı ve yüksek çeşitlilikteki ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda sera gazlarının düşürülmesine yönelik gayretleri de destekleyebiliyoruz. Bu bizi, müşterilerimize enerji geçişi konusunda destek vermek için ideal bir konuma yerleştiriyor."

Siemens Energy Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Levent Dinçer ise Siemens içinde yer alan enerji alanının ayrı bir şirket olarak yapılandırılmasının önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Dinçer, "Siemens Energy olarak yeniden yapılandırma sürecimiz sonrası, enerji sektöründe daha da güçlü bir marka ile ilerleyip kapsamlı portföyümüz sayesinde Türkiye’ye enerji vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.