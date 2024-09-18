Side Antik Kenti "Süper Ay" ile görüntülendi

Doğaseverler, "National Geographic ile Doğayı Keşfet" etkinlikleri kapsamında Acanthus Cennet Barut Collection ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, planetaryum (gezegenevi) ismiyle adlandırılan Ay'ın, Güneş'in, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün yansıtılmasıyla oluşan bir kubbe altında bir araya geldi.

Astronominin tarihi, Ay'ın evreleri ve Süper Ay hakkında bilgilerin verildiği programda, antik kent, Süper Ay ile görüntülendi.

Fizikçi ve Astronom Erdem Aytekin, AA muhabirine, etkinlikte hem planetaryum seanslarıyla sanal bir gökyüzü eğitimleri ile astronomiyle alakalı videolar gösterdiklerini hem de gece gerçekleştirilen gözlem etkinliğinde Ay ile gezegen gözlemi yaptıklarını bildirdi.

Süper Ay gözlemlerinde görülen Ay'ın boyutunun normal zamanlara göre yüzde 13 daha büyük olduğunu dile getiren Aytekin, şunları söyledi:

"Bütün gök cisimleri eliptik yörüngelerde dolanıyorlar. Bu da iki odak noktası demek. Yani gökyüzü etrafında dolaştığı cisme yakın ve uzak olduğu noktalar var. Bu noktalardan özellikle o gök cismine yakın olduğu zamanlarda Süper Ay gibi daha büyük görünüyor. Tabii ki bu gözle algılanabilir bir ölçü değil. Ancak fotoğraf karelerinde karşılaştırarak bulabileceğiniz bir ölçüt."

Ay'ın kendisine ait bir döngüsü olduğunu belirten Aytekin, "Yörüngede ilerlerken, uzak ve yakın olduğu döngüler var. Bunların hepsi birleşmiş durumda. 18'inde Ay tutulmasına denk geliyor ve hem de Süper Ay oluyor. Yani yörüngede Dünyamıza yakın konumda hem dolunay hem de bu zamana bir tutulma denk geldi. Bu durum astronomlar için çok büyük bir olay değil ama hepsinin bir araya gelmesi insanların görsel olarak ilgisini çekiyor." diye konuştu.