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Dünya

Şiddetli yağışlar Suudi Arabistan'da 7 can aldı

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2019-10-28 15:15:00 -
Şiddetli yağışlar Suudi Arabistan'da 7 can aldı

Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda dört gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Biriminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin kuzeydoğusundaki Hafar el-Batin kentinden bin 176 ihbar alındığı belirtildi.

Yağışlara kuvvetli rüzgar da eşlik edecek

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11'inin yaralandığı, 16 kişinin tahliye edildiği kaydedilen paylaşımda, yağışlar nedeniyle 40 aracın ve 3 evin zarar gördüğü aktarıldı.

Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresinin raporuna göre, ülkenin kuzeydoğusunda bugün yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.

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