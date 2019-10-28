Şiddetli yağışlar Suudi Arabistan'da 7 can aldı
Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda dört gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Biriminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin kuzeydoğusundaki Hafar el-Batin kentinden bin 176 ihbar alındığı belirtildi.
Yağışlara kuvvetli rüzgar da eşlik edecek
Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11'inin yaralandığı, 16 kişinin tahliye edildiği kaydedilen paylaşımda, yağışlar nedeniyle 40 aracın ve 3 evin zarar gördüğü aktarıldı.
Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresinin raporuna göre, ülkenin kuzeydoğusunda bugün yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.