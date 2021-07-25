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Dünya Şiddetli yağışlar bir ülkeyi daha vurdu! Otoyol çöktü: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Şiddetli yağışlar bir ülkeyi daha vurdu! Otoyol çöktü: Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Kano eyaletinde, bir otoyolun şiddetli yağışlara bağlı olarak çökmesi sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 22:43:00 -
Şiddetli yağışlar bir ülkeyi daha vurdu! Otoyol çöktü: Ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde, bir otoyolun şiddetli yağışlara bağlı olarak çökmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle Riruwai ile Doguwa'yı birbirine bağlayan otoyolun çöktüğünü belirtti.

Mato, olayda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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