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Yaşam Şiddetli yağış zor anlar yaşattı
Yaşam

Şiddetli yağış zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2023-11-05 01:07:00 -
Şiddetli yağış zor anlar yaşattı

Trakya’da şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle birçok yerde devasa şimşeklerle birlikte ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vatandaşlar ve sürücüler ilerlemekte büyük güçlük yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Trakya’da şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı felç etti. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde etkisini sürdüren sağanak, fırtına ve devasa şimşekler vatandaşlara büyük korku yaşattı.

Bazı vatandaşlar fırtına nedeniyle havada uçuşan ağaç parçalarını ve gökyüzünü aydınlatan devasa şimşekleri cep telefonlarıyla kayda alırken, bazı vatandaşlarda ise fırtınadan dolayı birbirine temas ettikten sonra patlayan elektrik tellerini kayda aldı. Yolda ilerleyen sürücülerde yağışla birlikte yağan dolu nedeniyle ilerlemekte büyük güçlük çekti. Vatandaşlar ıslanmamak için dükkânların tentelerinde ve şemsiye açarak yağmurdan korundu.

“Berekettir, yağsın”

Edirneli esnaflardan Burhan Dişlioğlu, Yağmurun bereket olduğunu belirterek, “Uzun zaman böyle bir yağmur görmemiştik. Çiftçilerimiz için iyi oldu ama bizim için pek iyi olmadı. Berekettir, yağsın. Her taraftan gelen sularla ile dükkânları neredeyse sel götürecekti” dedi.

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