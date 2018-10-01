THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Şiddetli yağış hayatı felç etti!

Ortaca’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:29
Şiddetli yağış hayatı felç etti!

Meteoroloji Müdürlüğünce uyarısı yapılan şiddetli yağış Ortaca'da etkisini gösterdi. Terzialiler Mahallesi Akasyalar Caddesinde bazı evleri, Yerbelen Mahallesindeki ise iş yerlerini su bastı. aşırı yağışlardan dolayı tarım arazileri ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı. 

Karaburun Mahallesinde iş makinaları ile çalışma yapıldı. MUSKİ ekipleri arıkları açtı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesince yapılan Atatürk Caddesi, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yine su altında kaldı. 

Akasyalar Caddesinde evini su basan bir vatandaş; “Belediyenin yanlış kot uygulamasından dolayı yol evimizden yüksekte kaldı. Yağmurlu havalarda devamlı aynı sorunu yaşıyoruz. Evimiz sular altında kalıyor.” tepki gösterdi.
Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, gazetemize yaptığı açıklamada, akşam başlayan yağışların bahçeleri sular altında bıraktığını söyledi. Çöllü, şu ana kadar kendilerine bildirilen önemli bir zarar olmadığını kaydetti.
Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışların etkisini arttırarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.  

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:29
  1. Muğla
  2. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet, Panelvan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Motosiklet, Panelvan çarptı: 1 ölü, 2..
    2. Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü..
    3. Irak'ta Eylül ayında 75 kişi hayatını..
    4. Polisten kaçmak isterken duvara çarptı!
    5. Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi
    6. Süper Lig'deki fırtınanın adı Edin..
    7. Erol Bulut: İstediğimiz puanı aldık!
    8. Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında..
    9. Şiddetli yağış hayatı felç etti!
    10. Terör devleti İsrail, 30 Filistinliyi..
    11. Irak'ta büyük anlaşmazlık! Seçim..
    12. İstanbul'da göbeğinde kan donduran..
    13. Visca 3. golünü attı
    14. WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor!
    15. Trump, USMCA Anlaşması'nı duyurdu
    16. Ankara'da iki otomobil çarpışarak..
    17. Başakşehir, Malatya'ya takıldı
    18. Instagram ile ilgili flaş açıklama!..
    19. Cezayir ordusundan Libya sınırında..
    20. 15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit'in oğluna..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var