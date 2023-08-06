  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar hükümeti milyonlara çok önemli çağrı yaptı: Lübnan'ı terk etmelerini istedi

Türkiye rekor oranda ihracatı yapıyor: O bölgede 1,5 milyar dolar oldu! Herkes şaşkın, resmen atağa kalktılar

Kılıçdaroğlu’nun ‘tabanı heyecanlandıracak açıklaması’ merak konusu oldu

Güney Çin Denizi'nde öyle bir olay yaşandı ki: Denizde iki ülke birbirine girdi! Gündemi altüst edecek!

Adamın elinden su içen yılan gündem oldu! Resmen kana kana su içti

Almanya olunca başka Türkiye olunca başka! DW Türkçe'nin ikiyüzlülüğü deşifre oldu

KAAN ilk kez en çok takip edilen projeler arasında! Dünyanın gözü Türkiye'de! Flaş gelişme: Talep patladı

İşte şimdi ortalık karışır! Nijer'de darbeciler öyle bir yerden yardım istedi ki...

Ödül törenlerinde devletini ve milletini kötüleyen çakma sanatçılar! Güney Kore’de ödül alan Burak Özçivit bakın neler söyledi

Bakanlık açıkladı! İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi
Dünya Şiddetli yağış hayatı felç etti
Dünya

Şiddetli yağış hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2023-08-06 18:02:00 -

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) başkent Abu Dabi başta olmak üzere Dubai ve Sharjah şehirlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı felç etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) başkent Abu Dabi başta olmak üzere Dubai ve Sharjah şehirlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı felç etti.

Birleşik Arap Emirklikeri’nde cuma gününden bu yana şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor. Dubai, Sharjah ve Abu Dabi şehirlerini vuran şiddetli yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar sular altında kalırken, su basan dükkanlarda da malzemeler kullanılamaz hale geldi. Dükkanlarda ağır hasar oluştu.

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, atmosferik istikrarsızlık durumunun salı gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Yetkililer, bölge sakinlerine sel baskınlarının yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.

Trafik kazasında 24 kişi vefat etti
Trafik kazasında 24 kişi vefat etti

Dünya

Trafik kazasında 24 kişi vefat etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bitmek bilmediler! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Bitmek bilmediler! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Dünya

Bitmek bilmediler! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23