Şiddetli sağanak Kocaeli'yi vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ye iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle bir depodan yaralı olarak kurtarılan 36 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kurtarılan 2 kadından biri hayatını kaybetti

Sağanak nedeniyle bir depodan yaralı olarak kurtarılan 2 kadından biri yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kadın çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.