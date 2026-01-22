Şiddetli gaz sıkışmasına karşı: En büyük yardımcısı olacak! İlaçlara rakip çıktı...

Gaz çıkarmak tamamen sağlıklı ve normal bir durumdur. Ancak bazı durumlar ve etkenler nedeniyle bağırsakta biriken gaz dışarı atılmaz. Sağlıklı bir kişi günde ortalama 12-21 kez gaz çıkarır. Bu durum gaz sıkışması olarak tanımlanır. Gaz sıkışması ağrı ve şişkinlik ile kendini belli eder.

Gaz sıkışması her yaş grubundan kişide görülebilir. Bebeklerde görülme oranı daha yüksektir. Bu sorun neredeyse her insanın zaman zaman karşılaşabileceği bir sorundur. Basit bir durum gibi görünse de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ağrısı dayanılmayacak boyutta olabilir.

Peki gaz sıkışması nasıl geçer, evde tedavi edilebilir mi? Bu yazımızda sizler için “gaz sıkışması için ne yapmalı” sorusuna yanıt aradık ve evde uygulayabileceğiniz yöntemleri derledik.

Gaz sıkışması genellikle sağlıklı beslenme ve egzersiz ile geçen bir problemdir. Sindirilemeyen, bağırsağı rahatsız eden gıdaları beslenme planından çıkarmak gerekebilir.

Gaz sıkışması kaç gün sürer sorusunun net bir cevabı yoktur.

Evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle şişkinlik, ağrı gibi gaz sıkışması belirtilerini ortadan kaldırabilirsiniz. İşte gaz sıkışması nasıl geçer sorusuna yanıt olan bitkisel çözümler…

1)Su Torbası Kullanmak

Gaz sancısına iyi gelen ve evde uygulanan yöntemlerden biri de ağrı hissedilen bölgeye sıcak su torbası koymaktır.

Sıcak su torbası kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Kişi kısa süre içerisinde rahatlar.

Bu yöntemi uygularken sıcak su torbasının ağzının sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Ayrıca torbayı kullanırken bir havluya veya beze sarmayı unutmayın!

2) Kimyon

Kimyon, gaz yaptığı bilinen bakliyat yemeklerinde sıklıkla kullanılan bir baharattır.

Bu baharatın gaz problemlerine çok etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Gaz sıkışması problemi yaşıyorsanız yemeklere kimyon katabilir ya da kimyon çayı içebilirsiniz.

Hatta isterseniz kimyonu bir bardak süte katıp tüketebilirsiniz.

3) Rezene

Rezene de sindirim sorunlarına iyi gelen bir bitkidir.

Bağırsakta biriken gazların kolayca dışarı atılmasına yardımcı olur.

Rezene tohumunu ağzınızda çiğneyebilir ya da çayını demleyip içebilirsiniz.

4) Zencefil

Zencefil doğal bir ağrı kesicidir ve gaz sıkışmasının neden olduğu ağrıyı çok kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırır.

Ancak zencefilin bu etkisinden yararlanabilmeniz onu doğru oranda kullanmanıza bağlıdır. Fazla miktarda kullanılması ters etki yaparak daha fazla ağrıya neden olabilir.

Zencefilin ideal ölçüsü 1 çay kaşığı kadardır. Dilerseniz yemeklerinize baharat olarak katabilir, dilerseniz de çayını demleyip içebilirsiniz.



5) Sirke

Şifalı etkileriyle bilinen sirke, mide ve bağırsak problemlerinde sıklıkla başvurulan besinlerden biridir.

Gaz sıkışması sorunu için ise özellikle elma sirkesi önerilmektedir.

Siz de böyle bir sorundan muzdaripseniz bir su bardağı içme suyunun içine bir yemek kaşığı sirke ekleyip içebilirsiniz.

Sirkeli su gaz sıkışması problemini çok kısa sürede çözer. Böylelikle şişkinlik ve ağrı gibi belirtiler yok olur.

6) Karbonat

Karbonat, vücudun alkali olmasına yardımcı olur.

Vücudun alkali olması gaz sancılarını hafifletir.

Dolayısıyla gaz sıkışmasını gidermek için karbonattan faydalanabilirsiniz.

Üstelik tek yapmanız gereken bir bardak ılık içme suyuna bir çay kaşığı karbonat ekleyip içmek. Hepsi bu kadar!

7) Bitki Çayları

Bazı bitki çayları doğrudan sindirim sistemine etki ederek bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bunlar; papatya, nane, tarçın, anason ve kakule çaylarıdır.

Papatya, yatıştırıcı özelliğiyle bilinir. Papatya çayı ise dışkılamayı kolaylaştırarak gaz sıkışması sorununu çözer.

Nane, tarçın, kakule, anason çayları da sindirim sistemini iyileştirerek hem mide hem de bağırsakta meydana gelen gaz sıkışmasını ortadan kaldırır.

Bu çayları günün her saatinde tüketebilirsiniz.

8) Süpürge Otu Kürü

Gaz sıkışmasına çözüm arıyorsanız, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun gaz sıkışmasına karşı önerdiği bu kürü mutlaka denemelisiniz.

Hazırlaması oldukça kolay olan bu kürü uygulayabilmek için sadece bir tutam süpürge otu ve birkaç yudum içme suyuna ihtiyacınız olacak.

Yapmanız gereken tek şey süpürge otunu havanda dövmek ve birkaç yudum içme suyuyla birlikte yutmak. Hepsi bu kadar!



9) Ebegümeci Kürü

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun bir başka önerisi ile karşınızdayız.

Bu sefer sadece bir tutam iri taneli ebegümeci ile bir bardak içme suyuna ihtiyacınız olacak.

Kürü uygulamak için tek yapmanız gereken her gün bir tatlı kaşığı ebegümecini bir bardak suyla birlikte yutmak.

Saraçoğlu, bu küre 15 gün boyunca devam edilmesini öneriyor.

Gaz Sıkışması Belirtileri Nelerdir?

Gaz sıkışması belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

Karında oluşan şişlik!

Karın bölgesinde basınç hissi!

Karın bölgesinde meydana gelen kramplar ve ağrı!

Fiziksel olarak karnın normalden daha büyük olması!

Dışkılamada zorlanma!

İştahsızlık!

Hızlı doyma!

Bazı vakalarda terleme ve mide bulantısı!

Gaz Sıkışması Neden Olur?

Gaz sıkışmasının başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki; bağırsak iltihabı rahatsızlığı dışkılama sistemini etkilediğinden gaz sıkışmasına neden olabilir. Ancak bu hastalığın tek belirtisi gaz sıkışması değildir. Bunun yanı sıra yüksek ateş, bulantı halsizlik gibi belirtiler de olur. Böyle bir durumda hemen doktora gidilmelidir.

Regl dönemlerinde rahimde olan ağrılar ve kramplar alt karnı da etkiler ve bu bölgede gaz sıkışmasına neden olabilir.

Gaz sıkışması sorununun en önemli nedeni sağlıksız ve düzensiz beslenmedir.

Yağlı yiyecekleri fazla tüketmek veya karbonhidrat ağırlıklı beslenmek bağırsakların yavaşlamasına ve kabızlığa neden olabilir. Kabızlık, gaz sıkışmasına sebep olan en önemli faktörlerden biridir.

Besin alerjileri veya bazı besinlere gösterilen hassasiyet hazımsızlığa ve gaz sıkışmasına yol açabilir. Gluten ve laktoz hassasiyetleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Hareketsizlik, gaz sıkışmasının nedenlerinden biridir. Hatta gaz sıkışması sorunu yaşayanlara egzersiz yapmaları önerilir.

Hızlı yemek yemek vücudun normalden fazla hava alışverişi yapmasına neden olur. Sakız çiğnemek de aynı etkiyi yaratır. Bu durum gaz oluşumuna sebep olur.

Soğan, sarımsak, lahana, kuru fasulye, karnabahar, brokoli, mercimek, enginar, elma, kuru üzüm, erik kurusu gibi yiyecekler karbonhidrat içeriği nedeniyle diğer yiyeceklere oranla daha fazla gaza sebep olabilir. Gaz sıkışması sorunu yaşıyorsanız bu besinleri kontrollü bir şekilde tüketmenizi öneririz.

Ayrıca pirinç, patates ve makarna gibi yiyecekler tekrar tekrar ısıtıldığında gaz oluşumuna neden olabilir.