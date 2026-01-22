  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Esat Yontunç gözaltına alındı
Gündem

Esat Yontunç gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esat Yontunç gözaltına alındı

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı!

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yorumlar

ülke ne hale gelmiş

denetim kontrol mekanizması yok oldukca o ülke afrika ülkesi muz cumhuriyeti haline gelir
