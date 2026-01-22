İbrahim Saraçoğlu: Osmanlı padişahları bile kullanıyordu! Etkili oluyor
İbrahim Saracoğlu Osmanlı padişahlarının tükettiği etkili olan bu gıdaya katkıları için tavsiye etti.
Uzman isim, bu besinin iltihaplı hastalıkların tedavisinde destekleyici doğal bir takviye olarak kullanılabileceğini belirtti.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun Osmanlı imparatorlarının şifa kaynağıydı' dediği beyaz dutun faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini, lif ve kalsiyum açısından zengin olan beyaz dut, aynı zamanda doğal bir antioksidan kaynağıdır.
Beyaz dut, düzenli tüketildiğinde vücuttaki alyuvar üretimini artırarak kansızlığı engeller.
GRİP HASTALIĞINA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜR
Kötü kolestrolü düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir. A, K ve B vitaminleri açısından da zengin olan beyaz dut, grip ve enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu korur.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'da beyaz dutun yapraklarının şeker hastalığının tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Dut yaprağı ayrıca doğal bir antiseptik ve antibiyotik olarak kullanılıyor. Böylelikle şeker hastalarının kapanmayan yaralarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor.
