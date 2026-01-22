İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!

Gazze savaşı nedeniyle artan küresel boykot, İsrail tarımını vurdu. İhracat durma noktasında, ürünler dalda çürüyor.

ABD merkezli haber sitesi Mondoweiss'in yayınladığı rapora göre, İsrail tarım sektörü, Gazze'deki savaşa ve soykırım suçlamalarına yönelik artan uluslararası tepkiler nedeniyle tarihin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Raporda, "İsrail markasının" küresel pazarda kalıcı bir hasar aldığı ve tarımsal ihracatın çöküşün eşiğinde olduğu belirtiliyor. Özellikle Avrupa pazarlarının İsrail menşeli ürünlere, bilhassa mango ve narenciyeye kapılarını kapattığı, alımların sadece "zorunlu hallerle" sınırlandığı ifade ediliyor.

Sahadaki durumun vahametini aktaran İsrailli çiftçiler, ihracatın durması nedeniyle ürünlerin ellerinde kaldığını belirtiyor. Habere göre, Kibbutz Givat Haim gibi bölgelerde narenciye bahçeleri, talep yokluğu ve lojistik maliyetler nedeniyle sökülme tehlikesiyle karşı karşıya. Kuzeydeki mango üreticileri ise ürünlerinin dörtte birinin dalda çürüdüğünü, iç pazarın bu arz fazlasını eritemediğini vurguluyor. Husilerin Kızıldeniz'deki ablukasının Asya pazarına erişimi maliyetli hale getirmesi de krizi derinleştiren bir diğer faktör.

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise İsrail'in ticari izolasyonu. Avrupalı alıcıların boykotu nedeniyle Rusya'nın şu an İsrail mallarını kabul eden neredeyse tek pazar haline geldiği, ancak bu satışların sadece depolama maliyetlerini karşıladığı belirtiliyor. Buna rağmen İsrailli üreticilerin büyük bir kısmının savaşı desteklediği, "zarar etsek bile Gazze'ye ürün satmayız" diyerek radikal bir tutum sergilediği, ancak ekonomik gerçeklerin bu milliyetçi duruşu sürdürülemez kıldığı kaydediliyor. Analistler, limanlarda ve marketlerde İsrail ürünlerine yönelik fiili engellemelerin, siyasi bir duruştan öte ekonomik bir tecride dönüştüğü uyarısında bulunuyor.

Daily Ummah