  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı! Aslan’dan Avrupa mesajı Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer İyi Parti’de Cihan Paçacı, Selcan Taşçı ve Ersin Beyaz tasfiye oldu FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı Bakan Yerlikaya, Atlas'ın ailesini ziyaret etti Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar ateist PKK’yı özetledi: İslamsız Kürtlük olmaz IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor
Ekonomi İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!
Ekonomi

İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!

Gazze savaşı nedeniyle artan küresel boykot, İsrail tarımını vurdu. İhracat durma noktasında, ürünler dalda çürüyor.

İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!
Gazze savaşı nedeniyle artan küresel boykot, İsrail tarımını vurdu. İhracat durma noktasında, ürünler dalda çürüyor.

ABD merkezli haber sitesi Mondoweiss'in yayınladığı rapora göre, İsrail tarım sektörü, Gazze'deki savaşa ve soykırım suçlamalarına yönelik artan uluslararası tepkiler nedeniyle tarihin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Raporda, "İsrail markasının" küresel pazarda kalıcı bir hasar aldığı ve tarımsal ihracatın çöküşün eşiğinde olduğu belirtiliyor. Özellikle Avrupa pazarlarının İsrail menşeli ürünlere, bilhassa mango ve narenciyeye kapılarını kapattığı, alımların sadece "zorunlu hallerle" sınırlandığı ifade ediliyor.

 

Sahadaki durumun vahametini aktaran İsrailli çiftçiler, ihracatın durması nedeniyle ürünlerin ellerinde kaldığını belirtiyor. Habere göre, Kibbutz Givat Haim gibi bölgelerde narenciye bahçeleri, talep yokluğu ve lojistik maliyetler nedeniyle sökülme tehlikesiyle karşı karşıya. Kuzeydeki mango üreticileri ise ürünlerinin dörtte birinin dalda çürüdüğünü, iç pazarın bu arz fazlasını eritemediğini vurguluyor. Husilerin Kızıldeniz'deki ablukasının Asya pazarına erişimi maliyetli hale getirmesi de krizi derinleştiren bir diğer faktör.

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise İsrail'in ticari izolasyonu. Avrupalı alıcıların boykotu nedeniyle Rusya'nın şu an İsrail mallarını kabul eden neredeyse tek pazar haline geldiği, ancak bu satışların sadece depolama maliyetlerini karşıladığı belirtiliyor. Buna rağmen İsrailli üreticilerin büyük bir kısmının savaşı desteklediği, "zarar etsek bile Gazze'ye ürün satmayız" diyerek radikal bir tutum sergilediği, ancak ekonomik gerçeklerin bu milliyetçi duruşu sürdürülemez kıldığı kaydediliyor. Analistler, limanlarda ve marketlerde İsrail ürünlerine yönelik fiili engellemelerin, siyasi bir duruştan öte ekonomik bir tecride dönüştüğü uyarısında bulunuyor.

Daily Ummah

Gazze'de 6 aylık bebek soğuktan şehit oldu
Gazze'de 6 aylık bebek soğuktan şehit oldu

Dünya

Gazze'de 6 aylık bebek soğuktan şehit oldu

BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi
BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi

Dünya

BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi

DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var
DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var

Dünya

DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var

O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti
O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti

Dünya

O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Metin

Kinlerinde boğulsunlar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23