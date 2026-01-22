Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı

Zerdeçal Vücudunuzda biriken su ve yüzünüzdeki şişlikleri gidermenin en güzel yolu, zerdeçal tozu ile suyu macun haline getirerek şişkin bölgeye uygulamaktır. Pirinç, Japonya'da en çok değer verilen yiyeceklerin başında geliyor. Hal böyle olunca onunla sadece pilav yapıp kenara çekilmek olmuyor. Japon kadınlar da pirincin değerini fazlasıyla biliyor olacak ki onu güzellikleri için bile kullanıyorlar, sadece yüzlerini silmek için kullandıkları bir tonik olarak değil üstelik, ondan maske bile yapıyorlar. Nasıl mı? Malzemeler: 3 yemek kaşığı pirinç unu, bir miktar süt, bir miktar bal (isteğe bağlı) Yapılışı: Bir karıştırma kabına pirinç ununu aktarın. Ardından üzerine azar azar süt ekleyerek macun kıvamına gelmesini sağlayın. Eğer cildiniz kuruysa bu aşamada karışıma mir tatlı kaşığı kadar da bal ilave edebilirsiniz. Kullanımı: Karışımı hazırladıktan sonra cildinizi makyaj kalıntılarından güzelce arındırın ve maskeyi cildinize sürün. Bu şekilde 20-30 dakika durduktan sonra cildinizi ılık suyla durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 kez tekrar edebilirsiniz.