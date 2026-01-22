  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı

Japonya ve Koreli kadınların parlak görünümlerinin ardındaki Asya kültürünün yüzyıllardır uyguladığı sır büyük bir merak konusu olmuştur. Çinli bir aktris cildini nasıl genç tuttuğunu açıkladı.

#1
Foto - Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı

Asyalı kadınların cildinin nasıl bu kadar kusursuz olabildiği her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Çinli bir aktris cildini nasıl genç tuttuğunu açıkladı. İşte o liste:

#2
Foto - Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı

Kamelya yağı Saçınızı canlı ve güçlü tutmak mı istiyorsunuz? Kamelya yağı kullanarak hem dökülmeyi engelleyebilirsiniz, hem de cildinizdeki yaraları iz bırakmadan iyileştirir. Yeşil Çay! Sadece çay deyip geçmemek gereken yeşil çayın sağlık faydaları saymakla bitmez. Düzenli olarak içtiğinizde, vücudunuzdan toksinleri arındırır ve metabolizmanızı hızlandırır. Bir parça pamuk yardımıyla cildinizi temizlediğinizde ise gözeneklerinizi açar ve ölü deriyi ciltten arındırır.

#3
Foto - Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı

Maş Fasulyesi Cildinizi genç, yumuşak ve temiz tutmak istiyorsanız, maş fasulyesi tozunu yoğurt veya su ile karıştırarak yüzünüze uygulayın ve 20 dakika sonra yıkayın. Düzenli kullanımda cildinizin değişimine inanamayacaksınız.

#4
Foto - Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı

Nane yaprağı Asyalı kadınlar nane yapraklarını ciltlerini temiz ve taze tutmak için yüzyıllardır kullanıyor.

#5
Foto - Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı

Taze nane yapraklarını suyla karıştırıp ezin ve macun haline getirdiğiniz karışımı cildinize uygulayın. 5 dakika sonra durulayın.

#6
Foto - Çinli güzel gençlik sırlarını açıkladı: Japonyalı - Koreli kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı

Zerdeçal Vücudunuzda biriken su ve yüzünüzdeki şişlikleri gidermenin en güzel yolu, zerdeçal tozu ile suyu macun haline getirerek şişkin bölgeye uygulamaktır. Pirinç, Japonya'da en çok değer verilen yiyeceklerin başında geliyor. Hal böyle olunca onunla sadece pilav yapıp kenara çekilmek olmuyor. Japon kadınlar da pirincin değerini fazlasıyla biliyor olacak ki onu güzellikleri için bile kullanıyorlar, sadece yüzlerini silmek için kullandıkları bir tonik olarak değil üstelik, ondan maske bile yapıyorlar. Nasıl mı? Malzemeler: 3 yemek kaşığı pirinç unu, bir miktar süt, bir miktar bal (isteğe bağlı) Yapılışı: Bir karıştırma kabına pirinç ununu aktarın. Ardından üzerine azar azar süt ekleyerek macun kıvamına gelmesini sağlayın. Eğer cildiniz kuruysa bu aşamada karışıma mir tatlı kaşığı kadar da bal ilave edebilirsiniz. Kullanımı: Karışımı hazırladıktan sonra cildinizi makyaj kalıntılarından güzelce arındırın ve maskeyi cildinize sürün. Bu şekilde 20-30 dakika durduktan sonra cildinizi ılık suyla durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 kez tekrar edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
