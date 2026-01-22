  • İSTANBUL
Ekonomi Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verdiği belirtildi. Kurulun ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdiği kaydedildi.

Enflasyonun ana eğiliminin aralık ayında gerilediği vurgulanarak, "Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

 

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" denildi.

1
Yorumlar

Yorumlar

Vay vay

Faiz düşürdük diyorlar ama kredi faizleri yüzde 80 civarında ..

bu PUAN’dan bi şey anlayan var mı?

“..repo ihale faiz oranını 100 baz PUAN indirerek yüzde 37'ye çekti”// veya: “os partisi seçimlerde 3 PUAN gerileyerek 26 vekil çıkardı”/ (bu arada bazı partilere islamcı parti deniyor, bunlara bu ismi kim takıyor, merihten gelenler mi?)
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
