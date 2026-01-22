Zenginlerin evindeki 'lüks' ayrıntılar! Evi kaliteli gösteren 10 aksesuara göz atın...

Aşağıda, sessiz lüks evlerde öne çıkan detayları ve aksesuarları bulabilirsiniz. 1) "Az Eşya, Çok Etki" Kuralı Sessiz lüks evlerde kalabalık dekorasyon yoktur. Bunun yerine: Her köşede "bir şey olsun" anlayışı yerine nefes alan boşluklar tercih edilir. Aksesuarlar "tamamlayıcı"dır, asla başrol değildir. Seçilen her parça malzeme kalitesiyle kendini gösterir. Bu yüzden bu evlerde en pahalı şey genellikle "objeler" değil, doku, işçilik ve sadelik olur.