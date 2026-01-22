Sigara, silah ve saldırı gibi özendirici film - dizi sahneleri sansürlenmeli!

Son zamanlarda özellikle sokaklarda yaşanan silahlı saldırı gibi olaylarda suça karışan çocukların, film ve dizi sahnelerinden etkilenerek bu eylemleri gerçekleştirdiğine dair istatistiksel veriler ortaya kondu. Konuya ilişkin uzmanlar tarafından açıklama ve öneriler geldi. Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, televizyon dizileri ve filmlerdeki yoğun şiddet sahnelerinin, özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken kapsamlı bir açıklama yaptı. Akkuş, sigara kullanımının medyada katı şekilde kısıtlanmasına karşın, silahlı şiddet ve kesici alet içeren sahnelerin neredeyse tamamen serbest bırakılmasının önemli bir sorun (Suça özendirme/teşvik etme) oluşturduğunu vurguladı. 18 yaş altı bireylerin henüz tam olarak gelişmemiş analiz yetenekleriyle bu tür dizilerdeki sahneleri birer örnek olarak algılaması, tehlikeli bir duruma zemin hazırlandığını öne süren Akkuş, “Özellikle repliklerin etkisi ve sahnelerde kullanılan arka plan müzikleri, bu davranışların daha "çekici" görünmesine neden olabiliyor. Gençler, sokakta böyle bir davranışı sergilemenin normal ya da haklı olduğunu düşünerek, bu durumun sadece bir dizi senaryosu değil, gerçek hayatta yansıtılabilir bir “doğru” olduğunu varsayıyor. Sonuç ise suça karışma ya da tehlikeli eylemlere yönelme gibi toplumu etkileyen ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle, hem görsel hem de işitsel unsurların dikkatle denetlenmesi oldukça önemli.” Dedi.