Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Sigara, silah ve saldırı gibi özendirici film - dizi sahneleri sansürlenmeli!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sigara, silah ve saldırı gibi özendirici film - dizi sahneleri sansürlenmeli!

Sigara, silah ve saldırı gibi özendirici dizi ve filimler sansürlenmeli diyen uzman uyarıyor!

#1
Foto - Sigara, silah ve saldırı gibi özendirici film - dizi sahneleri sansürlenmeli!

Son zamanlarda özellikle sokaklarda yaşanan silahlı saldırı gibi olaylarda suça karışan çocukların, film ve dizi sahnelerinden etkilenerek bu eylemleri gerçekleştirdiğine dair istatistiksel veriler ortaya kondu. Konuya ilişkin uzmanlar tarafından açıklama ve öneriler geldi. Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, televizyon dizileri ve filmlerdeki yoğun şiddet sahnelerinin, özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken kapsamlı bir açıklama yaptı. Akkuş, sigara kullanımının medyada katı şekilde kısıtlanmasına karşın, silahlı şiddet ve kesici alet içeren sahnelerin neredeyse tamamen serbest bırakılmasının önemli bir sorun (Suça özendirme/teşvik etme) oluşturduğunu vurguladı. 18 yaş altı bireylerin henüz tam olarak gelişmemiş analiz yetenekleriyle bu tür dizilerdeki sahneleri birer örnek olarak algılaması, tehlikeli bir duruma zemin hazırlandığını öne süren Akkuş, “Özellikle repliklerin etkisi ve sahnelerde kullanılan arka plan müzikleri, bu davranışların daha "çekici" görünmesine neden olabiliyor. Gençler, sokakta böyle bir davranışı sergilemenin normal ya da haklı olduğunu düşünerek, bu durumun sadece bir dizi senaryosu değil, gerçek hayatta yansıtılabilir bir “doğru” olduğunu varsayıyor. Sonuç ise suça karışma ya da tehlikeli eylemlere yönelme gibi toplumu etkileyen ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle, hem görsel hem de işitsel unsurların dikkatle denetlenmesi oldukça önemli.” Dedi.

#2
Foto - Sigara, silah ve saldırı gibi özendirici film - dizi sahneleri sansürlenmeli!

Akkuş, “Şimdi aynı mantığı şiddete uygulayalım: Bir dizi bölümünde ortalama 30 kişinin başına ve çeşitli yerlerine ateş edilerek, kan gövde gövde akıtılması, işkence sahneleri ve vahşi cinayetler… Bunlar genç izleyicide agresif düşünceleri tetiklemekte, duyarsızlaşmaya yol açmakta ve şiddeti normalleştirmektedir. Meta-analizler ve çok sayıda araştırma, medyadaki şiddetin kısa vadede agresif davranışları, uzun vadede ise gerçek hayatta agresyon riskini artırdığını göstermektedir. Etki, çocuklar ve ergenlerde çok daha belirgindir.” Bilgisini verdi. 18 yaş altı bireylerin gelişmemiş analiz yetenekleri nedeniyle bu sahneleri gerçek hayatta taklit edilebilir “havalı” veya “haklı” davranışlar olarak algıladığını belirten Akkuş, replikler, arka plan müzikleri ve estetik sunumun bu algıyı pekiştirdiğini vurguladı. Sonuç olarak gençlerde suça sürüklenme riskinin arttığını ifade etti.

#3
Foto - Sigara, silah ve saldırı gibi özendirici film - dizi sahneleri sansürlenmeli!

Taner Akkuş, “Devletimizin yetkilileri ve toplumumuz sigara konusunda net bir karar vermiştir: Reklamı yasaklanmış, filmlerde ve dizilerde sigara içme sahneleri büyük oranda kısıtlanmış, RTÜK cezaları ve maskeleme zorunluluğu getirilmiştir. Sosyal medyada sigaralı fotoğraf veya video paylaşımı bile yakında cezaya bağlanabilecek hale gelmektedir. Bunun nedeni bellidir: Bilimsel çalışmalar, sigara içmeyi özendiren her görüntünün özellikle gençlerde başlama olasılığını artırdığını ortaya koymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nden Amerikan Cerrahlar Birliği’ne kadar birçok otorite bu gerçeği kabul etmektedir. Sigara kullanımı gibi Silahlar ve kesici delici aletler de vizyonda mutlaka sansürlenmeli” uyarısını yaptı.

#4
Foto - Sigara, silah ve saldırı gibi özendirici film - dizi sahneleri sansürlenmeli!

Sorunun çözümü için şu somut adımların atılması gerektiğini öneren Akkuş; Sigara kısıtlamalarına benzer şekilde şiddet içerikli yapımlarda derecelendirme sisteminin ağırlaştırılması ve 18 yaş altı erişimin ciddi biçimde engellenmesi. Şiddet sahnelerinin gereksiz grafiksel detaylardan arındırılması ile İçeriklerin başında ve sonunda “Bu içerik 18+ şiddet içerir, gerçek hayatta asla kabul edilemez” tarzında etkili ve dikkat çekici uyarıların zorunlu hale getirilmesi. “Toplumun bir tarafı sigara içmeyi ‘cool değil, zararlıdır’ diye anlatırken, diğer tarafta kafaya sıkmayı, seri cinayeti estetik ve heyecan verici gösteren sahneler reyting rekorları kırıyor, diyen Sosyal hizmetler ve iletişim grubunu Taner Akkuş, Bu durum böyle sürdürülemez. Gençlerimizin ruh sağlığını ve toplumsal barışı korumak için medya içeriklerine yönelik aynı hassasiyet gösterilmelidir.” İfadeleriyle sözlerini tamamladı.

