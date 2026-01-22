Kadıköy'de çocuk katillerine geçit yok! İtalyan şefin evladını hayattan koparan canilere verilen ceza onandı!

  • İSTANBUL
İstanbul Kadıköy’de alışveriş heyecanıyla gittikleri bit pazarında hayatlarının kabusunu yaşayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, barbarca bir bıçaklı saldırı sonucu hayattan koparılmıştı.

Masum bir çocuğun kanına giren katil zanlıları B.B. ve U.B. hakkında yerel mahkemenin verdiği tarihi karar, üst mahkeme tarafından da tescillendi. Adalet tecelli ederken, toplum vicdanını yaralayan bu korkunç olayda suçlulara hiçbir indirim uygulanmadı.

İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi, sanıklara "kasten öldürme" suçundan verilen ve hiçbir hafifletici sebep gözetilmeksizin en üst sınırdan tayin edilen 24'er yıllık hapis cezalarını yerinde bularak onayladı. Genç Mattia Ahmet'in davasında verilen bu karar, "Sokakları suç mahalli haline getirenlere acıma yok" mesajı verdi. Acılı ailenin hukuk mücadelesinde adaletin onanması bir nebze olsun teselli olurken, kararın ardından kamuoyunda "çocuk katillerine verilecek en ağır ceza bile azdır" sesleri yükseldi.

salim

içeri atmak yetmez, ıslah edin, arızalı benliklerini törpüleyin

Saffet

Bu ceza gencecik cocuğu geri getirmez anne baba yürek acısını kaldırmaz Hürriyet ve hak kavramını kamu düzeni saglayıcıları ayırım yapmadan dik durup saglamalıdır hukuk esas benliğine anayasadan aldığı güc ile korkmadan dönmelidir diye düşünüyorum
