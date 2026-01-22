Kadıköy'de çocuk katillerine geçit yok! İtalyan şefin evladını hayattan koparan canilere verilen ceza onandı!

Masum bir çocuğun kanına giren katil zanlıları B.B. ve U.B. hakkında yerel mahkemenin verdiği tarihi karar, üst mahkeme tarafından da tescillendi. Adalet tecelli ederken, toplum vicdanını yaralayan bu korkunç olayda suçlulara hiçbir indirim uygulanmadı.

İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi, sanıklara "kasten öldürme" suçundan verilen ve hiçbir hafifletici sebep gözetilmeksizin en üst sınırdan tayin edilen 24'er yıllık hapis cezalarını yerinde bularak onayladı. Genç Mattia Ahmet'in davasında verilen bu karar, "Sokakları suç mahalli haline getirenlere acıma yok" mesajı verdi. Acılı ailenin hukuk mücadelesinde adaletin onanması bir nebze olsun teselli olurken, kararın ardından kamuoyunda "çocuk katillerine verilecek en ağır ceza bile azdır" sesleri yükseldi.