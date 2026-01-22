Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu”nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse ülkemizde gerekse yurtdışında faaliyetlerini sürdüren tüm kardeşlerimize sevgimizi gönderiyorum.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum TÜGİK kuruluş misyonuna uygun şekilde istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi gençlerimizin dinamizmi ile bir araya getiriyor. Bunun için de konfederasyonumuza hasretten teşekkür ediyorum.

“TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA ŞAHA KALDIRDIK”

Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.

Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı milletimizin desteği iç dünyamızın da takdire şayan gayretleri ile Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık.

Demokrasiden hak ve özgürlüklere enerjiden eğitime sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarının tattırdık. Uzun bir mücadele verdik. Sabırlı bir mücadele verdik. Fakat sonunda bize inanan bize güvenen istikbalini tam bir gönül huzuru içinde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık.

TOGG VURGUSU

Şunu bir kez daha gururla ifade etmek istiyorum birileri hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten tasarlayan geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var.

Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor. Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız helikopterlerimiz İHA ,SİHA'larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişleri yetişemiyor.

“TÜRKİYE, EN HIZLI BÜYÜYEN 3’ÜNCÜ EKONOMİ OLDU”

Tüm karalamalara, kampanyalara karşın ekonomimiz geçtiğimiz senenin 3’üncü çeyreğinde yüzde 3.7 oranında büyüdü. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının tırmandığı, gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3’üncü ekonomi oldu.

Geçtiğimiz yıl 273.4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Hizmet ihracatımız 123.1 milyar doların üzerine çıktı. Toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396.5 milyar dolara ulaştırdık. Savunma ve havacılık ihracatında devrim yaptık. 2022’deki savunma ihracatımızı 2025’te 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik.

Güç adını verdiğimiz bu programda inşallah hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de üç yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz. Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız.

Bizim prensibimiz şudur değerli kardeşlerim; Üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türkiye’ye katma değer üreten, Türk ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahibiz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’nin büyüklüğünü 500 milyar TL’ye çıkardık. Yüksek teknolojili üretim hedefleyenler için HIT30 programını devreye aldık. İhracatçılarımızın günlük reeskont kredilerini 4.5 milyar TL’ye yükselttik. İhracatçılarımıza 2025 yılında 1 trilyon liranın üzerinde reeskont kredisi kullandırdık.

İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar TL hibe desteği vereceğiz. Kimseyi ayırmadan, ekonominin paydaşları arasında ayrım yapmadan herkese gereken desteği verdik. Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025 senesini yüzde 30.9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız.

“TÜRKİYE’NİN YOLU DA BAHTI DA HAMD OLSUN AÇIKTIR”

Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah’ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnını akıyla atlatacak Türkiye bu süreçten en kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye’miz olacak. Özellikle komşumuz Suriye’de olduğu gibi fedakârlıklarımızın emeklerimizin tarihi ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz. Nasıl 13.5 yıl boyunca bizi eleştirenler sırf ülkemize sığınan muhabirlere ensarlık yaptığımız için bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa emin olun aynısı yarın başka alanlarda da yaşanacak.

Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim etmek zorunda kalacaklar.

Birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir. Felaket tellalları 23 yıldır yaptıkları gibi yine karamsar tablolar çizebilir. Ekonomik tetikçilerin karanlık senaryolarına prim vermeyeceğiz. Türkiye’nin yolu da bahtı da hamd olsun açıktır. Önümüzde yeni kapılar aralanacak. Tahminlerimizin de ötesinde imkânlar verilecek. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz inşallah daha da hızlanacak.

Destanlarımızın ezberden okunacağı, zafer maçlarımızın tüm dünyada yankılanacağı başarılarımızı dost düşman herkesin konuşacağı sonunda büyük ve güçlü Türkiye’nin olduğu yepyeni bir yolculuktayız. İnşallah bu yolu da son 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte olacağız.

Bugün hayal gibi görünen nice hedefe yine hep beraber ulaşacağız biz buna yürekten inanıyor iç dünyamıza ve milletimize güveniyoruz Rabbim yar ve yardımcımız olsun"